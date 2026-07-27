Incêndios florestais ameaçam cidade histórica francesa de Bordeaux

Incêndios florestais avançaram em direção aos arredores da histórica cidade francesa de Bordeaux, no coração da região vinícola do país, enquanto França e Espanha lutam contra as chamas que já forçaram a retirada de centenas de milhares de pessoas de suas casas.

Cerca de 220 mil pessoas deixaram suas casas na França. Na Espanha, esse número passa dos 75 mil e outras 30 mil receberam ordem para permanecer em abrigos, informaram autoridades.

“Temos um incêndio que não está sob controle e que está se movendo na direção da área urbana”, disse o ministro do Interior, Laurent Nunez, à emissora France 2 nesse domingo. “A situação geral é muito desfavorável; estamos diante de uma situação sem precedentes.”

O prefeito de Bordeaux, Thomas Cazenave, disse que o incêndio estava a cerca de 15 quilômetros dos pontos de acesso à cidade.

Cazenave havia afirmado no início do domingo que não havia planos de evacuar Bordeaux, cuja área metropolitana conta com uma população de cerca de 850 mil habitantes. Nunez disse que as autoridades continuarão avaliando a situação com calma e realismo.

À medida que o incêndio avançava, a polícia foi de porta em porta durante a madrugada nos municípios de Marcheprime e Cestas para retirar os moradores de suas casas. As autoridades francesas divulgaram imagens que mostram policiais batendo nas portas no escuro e pedindo às pessoas que saíssem.



Avião de combate a incêndios da Canadair lança água para combater incêndio florestal na França – REUTERS/Manon Cruz/ Proibido reprodução

Na Espanha, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, visitou áreas atingidas pelo incêndio em Ávila, uma das três províncias do centro do país afetadas por grandes incêndios, ao lado de Madri e Toledo.

As chamas devastaram mais de 50 mil hectares de áreas rurais em Ávila, tornando-se o maior incêndio florestal da história recente da Espanha, segundo a ministra do Meio Ambiente, Sara Aagesen.

Vários focos

Um incêndio separado na província de Castellón, no Leste da Espanha, devastou mais de 4,3 mil hectares, informaram as autoridades regionais.

“O incêndio está fora de controle, é muito difícil de extinguir do ponto de vista técnico, especialmente devido às condições climáticas adversas que persistirão ao longo do dia”, disse o governador regional de Valência, Juanfran Pérez, a jornalistas próximos ao local.

O incêndio florestal atingiu o parque natural da Sierra de Espadan, que abriga grandes florestas de pinheiros e sobreiros.

Os incêndios são os mais recentes desastres relacionados à seca prolongada e às sucessivas ondas de calor que, segundo cientistas, têm se intensificado devido às mudanças climáticas.

Tanto em Bordeaux quanto em Ávila, as temperaturas máximas em julho atingiram uma média de 32 graus Celsius, quase 6°C acima da média normal para o mês, de acordo com o Reuters Climate Monitor.

Mais de 150 mil hectares foram queimados em toda a Espanha desde janeiro, seis vezes a área destruída durante o mesmo período do ano passado.

Embora os incêndios florestais sejam há muito uma característica dos verões espanhóis, Sánchez afirmou que sua escala e intensidade crescentes, alimentadas por condições climáticas cada vez mais extremas, exigem políticas baseadas na ciência climática.

Escócia e Itália

Nas terras altas da Escócia, cerca de 500 bombeiros vêm combatendo um grande incêndio no Parque Nacional de Cairngorms desde 15 de julho.

Os moradores da vila de Nethy Bridge, que foram retirados na noite de sexta-feira após uma mudança nas condições climáticas, puderam retornar às suas casas no final do sábado.

Na Itália, vários incêndios florestais forçaram o fechamento, por várias horas, de um trecho sul do anel viário de Roma, bem como de uma rodovia que leva à capital, causando grandes transtornos no trânsito.

Na região de Puglia, no Sul da Itália, turistas tiveram de deixar resorts à beira-mar devido a um grande incêndio florestal na área de Gargano, informou o Corpo de Bombeiros nacional. Alguns foram resgatados por via marítima pela guarda costeira, acrescentou a agência de notícias Ansa.

O Papa Leão, falando de sua residência de verão em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, ofereceu apoio espiritual.

“À luz dos devastadores incêndios florestais que afetaram várias regiões da França e da Espanha nos últimos dias, desejo expressar minha solidariedade e proximidade, e convido a todos a rezarem pelas pessoas afetadas e pelas equipes de resgate envolvidas nos esforços de socorro.”

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Fonte: Agência Brasil