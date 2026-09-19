A inteligência artificial tem o potencial de elevar a produtividade na Europa em cerca de 1% ao longo de cinco anos, mas o avanço traz desafios estruturais significativos para o bloco.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) avalia que a adoção da inteligência artificial pode ser um motor de crescimento econômico para as nações Europeia. Contudo, o órgão ressalta que esse progresso corre o risco de ampliar desigualdades sociais e sobrecarregar a infraestrutura crítica.

As conclusões foram apresentadas em um documento preparado para uma reunião informal dos ministros das Finanças da União Europeia, realizada em Dublin, entre os dias 18 e 19 de setembro. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o cenário exige uma integração econômica mais profunda entre os países para mitigar riscos.

Impacto no mercado de trabalho europeu

O levantamento do FMI estima que cerca de 60% dos trabalhadores nas economias Europeia avançadas ocupam cargos altamente expostos à inteligência artificial. Embora a tecnologia possa aumentar a produtividade de muitos profissionais, existe a preocupação real sobre o deslocamento de mão de obra.

O documento alerta que, em ocupações onde a inteligência artificial substitui tarefas rotineiras em vez de apenas complementá-las, o risco de demissões é elevado. Essa dinâmica pode gerar uma distribuição desigual dos benefícios econômicos entre diferentes setores, regiões e níveis de qualificação profissional.

Desafios na infraestrutura e energia

A expansão da inteligência artificial impõe uma carga pesada sobre as redes elétricas. Atualmente, os centros de dados na Europa já consomem aproximadamente 3% da eletricidade do continente, um número que deve crescer rapidamente com a demanda por processamento.

Grandes centros tecnológicos, como Frankfurt, Londres, Amsterdã, Paris e Dublin, enfrentam maior pressão, com redes elétricas locais já operando sob estresse. O FMI sugere que a União Europeia invista urgentemente em infraestrutura de rede transfronteiriça para sustentar essa evolução.

Dependência tecnológica e integração

Outro ponto de atenção é a dependência estratégica da Europa em relação a modelos estrangeiros. Como os Estados Unidos e a China dominam o desenvolvimento da inteligência artificial, o FMI indica que o bloco europeu precisa de investimentos massivos para fomentar seu próprio setor tecnológico.

Além disso, o documento reforça as críticas feitas anteriormente por Mario Draghi e pela Comissão Europeia sobre a fragmentação dos mercados de capital e energia. A conclusão do mercado único da União Europeia é vista como fundamental para garantir que os ganhos da tecnologia sejam distribuídos de forma mais uniforme entre os 27 países membros.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O FMI estima um aumento de cerca de 1% na produtividade ao longo de cinco anos.

Quantos trabalhadores Europeu estão expostos à IA? Cerca de 60% dos trabalhadores em economias Europeia avançadas atuam em ocupações altamente expostas a essa tecnologia.

Qual o consumo atual de energia dos centros de dados na Europa? Eles consomem cerca de 3% da eletricidade total do continente.

Quais são os riscos de dependência estratégica apontados? O relatório alerta que o domínio de modelos de IA pelos EUA e China coloca a Europa em uma posição de dependência, exigindo investimentos locais.

O que o FMI sugere para melhorar a adoção da tecnologia? O órgão defende o aprofundamento da integração do mercado único europeu, incluindo energia e infraestrutura de rede transfronteiriça.