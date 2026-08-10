“FOI ASSUSTADOR”: MORADORA REGISTRA FORMAÇÃO DE NUVEM IMPRESSIONANTE EM NOVA AUR

“FOI ASSUSTADOR”: MORADORA REGISTRA FORMAÇÃO DE NUVEM IMPRESSIONANTE EM NOVA AURORA

Uma formação impressionante de nuvens chamou a atenção de moradores de Palmitópolis, distrito de Nova Aurora, no fim da tarde de sábado (8).

Nayana de Assunção registrou o momento em vídeo e contou que ficou apreensiva ao perceber a grande concentração de nuvens avançando rapidamente sobre a região rural.

Segundo ela, o cenário provocou medo, principalmente pela dificuldade de saber onde buscar abrigo caso o fenômeno se intensificasse.

A formação tem características de nuvem funil, fenômeno associado à rotação do ar abaixo de uma tempestade.

Apesar da aparência, uma nuvem funil não significa necessariamente um tornado. Para ser classificada como tornado, a circulação precisa tocar o solo. Até o momento, não há confirmação de que a formação registrada em Nova Aurora tenha atingido a superfície ou causado danos relacionados ao fenômeno.

O registro ocorre em meio à sequência de temporais e eventos meteorológicos severos registrados no Paraná nos últimos dias.

📹 Vídeo: Nayana de Assunção

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