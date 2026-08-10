Colisão entre carro e moto em Londrina no Paraná deixa três mortos após carro invadir calçada

Um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta resultou na morte de três pessoas na noite de sábado (8), em Londrina, no Norte do Paraná. Conforme imagens captadas por câmeras de segurança, a colisão ocorreu na Rua Omar Mazzei Guimarães, onde após o impacto, o motorista do automóvel perdeu o controle e invadiu a calçada.

Segundo informações divulgadas pelo g1, as vítimas foram o motociclista Brendon Rían Romanholi Pedroso, de 20 anos, e sua passageira Giovanna Pereira Leite, de 18 anos, ambos faleceram no local do acidente. Um pedestre identificado como Alexandre Roberto Bueno, de 51 anos, que estava na calçada e foi atropelado pelo carro em seguida, também não resistiu aos ferimentos.

Detalhes sobre as vítimas e o motorista

Alexandre Roberto Bueno estava no local para ajudar o irmão, auxiliando no fechamento de um imóvel usado para festas. O motorista do carro foi identificado como Anderson Tavares Bernardo, de 28 anos. Ele realizou o teste do bafômetro que não apontou consumo de álcool e, após prestar esclarecimentos à polícia, não foi preso.

Investigações em andamento

Até o momento, as autoridades policiais ainda não divulgaram mais detalhes sobre a investigação do caso. O g1 tentou contato com a Polícia Civil para obter mais informações, porém não houve retorno até a publicação desta reportagem.

Registro em vídeo e repercussão

A colisão e o momento em que o carro invade a calçada foram registrados por câmeras de segurança, o que pode auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente. O episódio chama atenção para a vulnerabilidade de pedestres e motociclistas em acidentes de trânsito e reaberta discussões sobre segurança viária em Londrina.

Perguntas frequentes

Quem foram as vítimas do acidente em Londrina?

O motociclista Brendon Rían Romanholi Pedroso, de 20 anos, a passageira Giovanna Pereira Leite, de 18 anos, e o pedestre Alexandre Roberto Bueno, de 51 anos, faleceram no local.

O motorista estava sob efeito de álcool?

O motorista Anderson Tavares Bernardo, de 28 anos, realizou o teste do bafômetro, que não acusou consumo de bebida alcoólica.

Qual será o andamento da investigação?

A Polícia Civil está investigando o caso, mas ainda não divulgou detalhes sobre as apurações.