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SUA SEMANA COM ECONOMIA DE VERDADE É NO PARANÁ SUPERMERCADOS!

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📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
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Corinthia Mes

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