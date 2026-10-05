Forças do governo iemenita afirmam ter ‘garantido’ Estreito de Bab al-Mandab

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Forças leais ao governo do Iêmen, com apoio da Arábia Saudita, disseram ter “garantido” o controle do Estreito de Bab al-Mandab no começo de uma ofensiva destinada a retomar territórios do movimento Houthi.
As informações sobre progressos no terreno divergem: autoridades governamentais relataram avanços em áreas costeiras, enquanto mídias ligadas aos Houthis negaram ganhos por parte do governo.
Segundo um porta-voz militar iemenita, Brigades conhecidas como Giants Brigades e as forças National Shield cercavam combatentes Houthi na cidade costeira de Dhubab, que tem visão para o estreito. As forças governamentais disseram ter tomado o controle do aeroporto de Dhubab e cortado a estrada para a cidade portuária de Mokha.
A mídia controlada pelos Houthis negou que as forças do governo tenham feito avanços na área de Dhubab.
Em apoio à ofensiva, a coalizão militar liderada pela Arábia Saudita afirmou que seus jatos destruíram mais de 300 alvos “de alto valor” em ataques. Os Houthis disseram ter lançado mísseis balísticos e drones contra instalações da Saudi Aramco em Riade e na área de Khurais, em retaliação a dezenas de ataques sauditas em território Houthi.
O anúncio foi feito pelo chefe do Presidential Leadership Council, Rashad al-Alimi, que declarou o início de uma operação para recuperar todas as áreas controladas pelos Houthis e convocou todas as forças a cumprirem as missões previstas até “o país ser libertado do domínio da milícia terrorista Houthi”.
O conflito no Iêmen começou em 2014, quando os Houthis tomaram Sanaa, e escalou em 2015 com a intervenção de uma coalizão saudita. Um cessar-fogo informal de quatro anos começou a se desgastar em julho, quando os Houthis anunciaram um “bloqueio marítimo” e intensificaram ataques contra alvos sauditas e navios no Mar Vermelho.
Segundo o ministério da Saúde do governo iemenita, pelo menos 959 pessoas foram mortas e 5.000 ficaram feridas nos combates desde 6 de agosto. A ONU informou que cerca de 197.000 pessoas foram deslocadas devido à violência.
Fontes governamentais e relatos dos Houthis apresentam versões conflitantes sobre o avanço das tropas em Dhubab e regiões próximas. As operações continuam em múltiplas frentes e o cenário permanece em desenvolvimento.