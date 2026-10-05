Zelensky condena ataque russo ‘horrífico’ a navio com milho no Mar Negro

Zelensky chama de ‘horrífico’ ataque russo a navio com milho; 11 tripulantes resgatados e Romênia confirma duas mortes.

O President ucraniano Volodymyr Zelensky condenou o que chamou de "horrífico" ataque russo a um navio que transportava milho no Mar Negro, informou a BBC citando reportagem da Reuters.

Segundo Zelensky, a embarcação foi atingida por dois drones, o capitão foi morto e outro marinheiro estava desaparecido. Conforme o ministério do Interior da Romênia, que lançou uma operação de resgate após relatos de incêndio a bordo do navio Royad Mammadov fora das águas territoriais romenas, 11 tripulantes — cidadãos do Azerbaijan e da Índia — foram salvados e duas pessoas foram identificadas como mortas.

Contexto citado pela reportagem

A matéria também relata que a declaração ocorre em um contexto de intensificação de ataques russos à infraestrutura ucraniana, que Moscou diz serem retaliações por ações ucranianas contra refinarias e navios no Mar Negro. Ainda segundo BBC, o Kremlin anunciou aumento de ataques em resposta a declarações de Zelensky sobre ataques a refinarias russas, e o President russo Vladimir Putin reconheceu que Kyiv obteve "alguns resultados" com essas ações e que a Rússia perdeu cerca de 1% do PIB.

As informações desta notícia foram extraídas da cobertura da BBC, com origem editorial identificada como Reuters.