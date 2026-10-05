Milhares de apoiadores de Imran Khan iniciam marcha no noroeste do Paquistão

Protesto saiu de Lakki Marwat; PTI pede acesso e exame médico para o ex-primeiro-ministro, e autoridades bloquearam rotas para Islamabad

Detalhes da marcha

A mobilização começou em Lakki Marwat, a cerca de 275 km de Islamabad, e os organizadores não anunciaram oficialmente se seguiriam para a capital. As autoridades empilharam containers para bloquear acessos-chave a Islamabad, segundo a BBC.

Saúde de Imran Khan e pedidos do PTI

A família de Khan tem expressado preocupação com sua saúde, afirmando que ele perdeu grande parte da visão no olho direito depois de uma suposta omissão de cuidados por parte das autoridades prisionais, segundo a BBC. O PTI disse que pediu acesso a Khan para que líderes do partido pudessem consultá‑lo e também exigiu um exame médico imediato.

Em agosto, Khan foi brevemente transferido da prisão para um hospital público para exames e tratamento; os médicos, segundo a BBC, consideraram-no “medically fit” naquele episódio. A família e o PTI criticaram as autoridades por não cumprirem uma ordem judicial que determinava exame por médicos de um hospital privado específico.

Processos, prisões e contexto

No final de setembro, no dia 20, a irmã de Khan, Aleema Khanum, foi detida em Lahore; a ordem de prisão citava que ela estaria mobilizando pessoas para “criar situações de ordem pública” e proferindo slogans considerados objetáveis contra o governo, segundo a BBC.

O ministro do Interior, Mohsin Naqvi, acusou Afridi de “sabotagem” nas negociações, dizendo que o governo provincial teria descumprido compromissos anteriores sobre questões de contraterrorismo, segundo veículos locais citados pela BBC.