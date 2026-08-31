Formação de novo ciclone traz ventos de até 85 km/h no Paraná com alerta de tempestades

O Paraná deve registrar ventos com velocidades próximas a 85 km/h nesta segunda-feira (31), em decorrência da formação de um novo ciclone extratropical na região Sul do Brasil. A estimativa é da Climatempo, que destaca maior intensidade para a metade sul e o oeste do estado, enquanto as áreas mais ao norte devem enfrentar temporais menos severos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestades para o estado, pois as rajadas podem vir acompanhadas de chuvas fortes e até granizo, que já provocaram danos em algumas localidades entre domingo (30) e segunda-feira.

Detalhes sobre a formação do ciclone e seus efeitos

O novo ciclone extratropical começa a se desenvolver entre o final do dia e a terça-feira (31) na altura de Santa Catarina. Esse fenômeno favorece a organização de uma frente fria que acelera as instabilidades no Paraná, principalmente durante a madrugada e a manhã de terça-feira, mantendo o tempo instável.

Os maiores volumes de chuva devem se concentrar na região centro-sul do Paraná, incluindo os Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba. Nessas áreas, há risco de temporais com chuva volumosa, raios e rajadas intensas, segundo informações da Climatempo.

Ventos fortes e registros recentes no estado

Desde o fim de semana, diversas estações meteorológicas registraram rajadas superiores a 60 km/h. No domingo (30), por exemplo, Santa Maria do Oeste teve ventos de 95,8 km/h, e outras cidades como Guaíra, Laranjeiras do Sul e Guarapuava também registraram rajadas fortes. Na manhã de segunda-feira (31), Nova Prata do Iguaçu registrava ventos de 63 km/h.

Previsão para os próximos dias

Na quarta-feira (2), a entrada de uma massa de ar frio associada a um sistema de alta pressão deve estabilizar o tempo na maior parte do Paraná, reduzindo as chuvas, apesar da possibilidade de precipitação fraca e isolada no litoral. As temperaturas sofrerão queda significativa, com mínima prevista de 6ºC em Palmas e 7ºC em General Carneiro.

Já na quinta-feira (3), o estado terá início de dia com tempo firme e sol entre poucas nuvens, mas instabilidades devem aumentar no oeste, sudoeste e sul do Paraná, com previsão de chuva fraca a moderada devido à atuação de um sistema de baixa pressão interno.

Perguntas frequentes

O que é um ciclone extratropical?

São sistemas de baixa pressão atmosférica que surgem em latitudes médias e causam tempo adverso em grande escala, formados pelo contraste entre massas de ar quente e frio.

Quais regiões do Paraná serão mais afetadas pelos ventos e temporais?

A metade sul e o oeste do estado devem enfrentar ventos mais intensos e temporais mais severos, enquanto o norte do Paraná poderá ter efeitos menos intensos.

Qual a recomendação do Instituto Nacional de Meteorologia para os moradores do Paraná?

O Inmet emitiu alerta de tempestades, recomendando que a população fique atenta a chuvas fortes, ventos intensos e possível queda de granizo, principalmente nas regiões mais afetadas.