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🌧️ FORTE TEMPORAL ATINGE UBIRATÃ E DERRUBA ÁRVORES EM VÁRIOS PONTOS
Um forte temporal acompanhado de chuva intensa e ventos atingiu Ubiratã durante a madrugada desta quinta-feira (10), provocando a queda de árvores e galhos em diferentes pontos do município.
Entre as localidades atingidas estão regiões do Jardim Tropical, Conjunto Novo Ubiratã e Jardim Panorama, além de outros pontos da cidade. Em algumas áreas, moradores também relataram falta de energia elétrica após a passagem da tempestade.
De acordo com as previsões do Simepar e Climatempo, Ubiratã permanece nesta quinta-feira em uma área de forte instabilidade, com previsão de chuva volumosa e possibilidade de novos temporais.
O Simepar prevê cerca de 72,6 mm de chuva para o município nesta quinta, com 98% de probabilidade de precipitação e rajadas previstas de até 43 km/h. Já o Climatempo indica aproximadamente 98,4 mm de chuva, com possibilidade de rajadas de até 42 km/h.
⚠️ É importante destacar que esses valores de vento são previsões para o dia e não representam necessariamente a velocidade máxima registrada durante o temporal da madrugada.
Para a região, a previsão é de condições ainda mais instáveis, com possibilidade de chuvas fortes, trovoadas e rajadas de vento entre 50 e 70 km/h em diferentes áreas do Paraná.
Em Cascavel, o Simepar prevê aproximadamente 69,7 mm de chuva nesta quinta-feira e rajadas de até 50 km/h.
A população deve permanecer atenta às condições do tempo, especialmente porque há possibilidade de novos temporais ao longo desta quinta-feira.
O Ubiratã Online continua acompanhando a situação e trará novas informações conforme os dados oficiais forem atualizados.
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