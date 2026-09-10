Trump promete US$5.000 a cada adulto American se Republicans vencerem as duas casas do Congress

Anúncio na convenção Republicans não detalhou financiamento; pagamento custaria cerca de US$1,3 trilhão e levantou dúvidas legais e críticas

O President dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que entregaria US$5.000 a cada adulto American caso o Partido Republicans conquiste ambas as casas do Congress nas eleições de meio de mandato de novembro. O anúncio foi feito durante a convenção do partido em Dallas, em um evento que, segundo a BBC, é a primeira convenção Republicans realizada no meio de um mandato presidencial.

Trump não apresentou detalhes sobre a forma de operacionalizar ou financiar o pagamento, afirmando apenas que o dinheiro teria de ser gasto nos EUA. A BBC informa que há cerca de 270 milhões de adultos nos EUA, o que colocaria o custo da proposta em aproximadamente US$1,3 trilhão.

Detalhes e quem vinculou o financiamento

A BBC relatou que a Casa Branca foi procurada para esclarecer como o plano funcionaria. O Vice-President JD Vance relacionou a proposta às receitas obtidas com tarifas impostas pelo governo: "What the president is talking about is fundamentally a Dividends for American workers", disse Vance à Fox News, segundo BBC.

Trump já havia proposto anteriormente cheques de US$2.000 bancados por receitas de tarifas, lembra a BBC.

Reações e questões jurídicas

A proposta gerou críticas e dúvidas. Democrats a classificaram como uma "promessa vazia" e especialistas questionaram sua viabilidade e legalidade, segundo a BBC.

A reportagem cita que leis federais proíbem pagamentos destinados a influenciar o voto. Ao mesmo tempo, a BBC reporta posições divergentes de especialistas: John Day, advogado do Novo México, disse à Associated Press que a promessa poderia ser vista como um corte de impostos e, portanto, legal; um especialista em direito eleitoral ouvido pelo New York Times afirmou que a promessa também poderia ser protegida pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

Contexto Politics

As eleições de meio de mandato ocorrerão em 3 de novembro e decidirão se os Republicans mantêm o controle da Câmara dos Deputados e do Senado. Durante a convenção, Trump também afirmou que a guerra com o Irã não terminará antes das eleições e que os preços do petróleo não cairiam até depois do pleito, pontos destacados pela BBC ao contextualizar o anúncio no cenário econômico e geopolítico atual.