Fotógrafa desaparecida em trilha no Salto das Orquídeas é encontrada morta após cinco dias de buscas intensas no Paraná

Buscas por fotógrafa desaparecida em trilha no Paraná chegam ao fim com desfecho trágico após cinco dias de operação e mobilização das equipes de resgate

A fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, foi encontrada morta nesta quinta-feira, dia 30, após cinco dias de buscas intensas em uma área de mata fechada no interior do Paraná. A jovem havia desaparecido no último sábado, durante uma trilha realizada no Salto das Orquídeas, localizado no município de Sapopema.

O caso mobilizou cerca de 30 profissionais, incluindo bombeiros, voluntários e o uso de drones e aeronaves para varredura da área, conforme informações divulgadas pelas autoridades locais. A busca foi complexa devido às características geográficas do local, que possui corredeiras e quedas d’água.

Conforme informações divulgadas pelo secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, o corpo da fotógrafa foi localizado no poço de uma cachoeira, sendo identificado por meio de imagens.

Circunstâncias do acidente no Salto das Orquídeas

Ana Paula, que era moradora de Londrina, realizava o passeio acompanhada de uma amiga, Ana Carolina Camilo. Segundo relatos, a dupla decidiu seguir sozinha em direção a um mirante e tentou realizar a travessia do rio Lajeado Liso com o auxílio de cordas, momento em que a tragédia ocorreu.

Na data do incidente, estima-se que o nível da água estava 40 centímetros acima do normal devido às chuvas recentes na região, o que tornou a correnteza muito mais perigosa. Ana Paula escorregou e acabou sendo levada pela água, enquanto sua amiga, ao tentar ajudá-la, também caiu.

O resgate e a sobrevivência da amiga

A amiga da fotógrafa, Ana Carolina, conseguiu se salvar ao se segurar em pedras que não estavam submersas, permanecendo na mata desde a tarde de sábado até a manhã de domingo. Ela foi localizada por um funcionário do local e resgatada por policiais militares.

Após o resgate, foi constatado que Ana Carolina sofreu uma fratura em uma vértebra da coluna durante a queda. Ela foi devidamente hospitalizada e segue recebendo atendimento médico na cidade de Cornélio Procópio, conforme dados fornecidos pela família.

Desafios das operações de busca

O trabalho de busca foi realizado em duas frentes distintas, com equipes subindo o rio e outras percorrendo o curso da água. O local, conhecido por suas três quedas d’água e vegetação densa, exigiu um esforço coordenado para o mapeamento da área de difícil acesso.

O secretário Hudson Leôncio Teixeira informou que a operação para a remoção do corpo foi complexa, com previsão de duração de cerca de três horas. O caso serve de alerta para os riscos de trilhas em locais com variações no nível dos rios.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde a fotógrafa foi encontrada? O corpo foi localizado no poço de uma cachoeira no Salto das Orquídeas, em Sapopema.

Quanto tempo duraram as buscas? As buscas pela fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso duraram cinco dias, iniciando no sábado e terminando na quinta-feira.

Qual o estado de saúde da amiga que a acompanhava? Ana Carolina Camilo foi hospitalizada com uma fratura na vértebra da coluna, mas sobreviveu ao acidente.

Por que a travessia era perigosa? O nível da água estava 40 centímetros acima do normal devido a chuvas recentes, tornando a correnteza do rio Lajeado Liso muito forte.

Quantas pessoas participaram do resgate? Cerca de 30 profissionais, entre bombeiros e voluntários, realizaram as buscas com o auxílio de drones e aeronaves.