Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, entra para o Hall da Fama do Prêmio Eisner

O mangaká japonês Akira Toriyama, criador de Dragon Ball e Dr. Slump, foi incluído no Hall da Fama do Will Eisner Comic Industry Awards, uma das principais homenagens da indústria mundial dos quadrinhos.

A escolha foi oficializada durante a Comic-Con de San Diego, nos Estados Unidos, na sexta-feira (24), quando 23 nomes foram incluídos na classe de 2026 do Hall da Fama. Toriyama, que morreu em março de 2024, foi um dos quatro escolhidos por votação dos profissionais da indústria.

Além de Toriyama, Colleen Doran, Jeff Smith e Chris Ware foram selecionados pelos eleitores. Outros 19 nomes haviam sido escolhidos previamente pelo corpo de jurados responsável pelo Hall da Fama.

O reconhecimento considera profissionais que tiveram contribuição significativa para os quadrinhos e para a narrativa gráfica, seja pela criação de personagens marcantes, produção de histórias consideradas clássicas, desenvolvimento de estilos artísticos influentes ou por deixarem um impacto duradouro na indústria.

Legado de Akira Toriyama

Akira Toriyama ganhou projeção internacional principalmente por Dragon Ball, mangá lançado originalmente em 1984 e que posteriormente deu origem a uma das franquias mais conhecidas da cultura pop mundial.

A obra acompanha as aventuras de Goku e outros personagens em uma história que combina artes marciais, humor, fantasia e ficção científica. O sucesso do mangá também impulsionou suas adaptações para a televisão e ajudou a ampliar a presença dos mangás e animes japoneses fora do Japão.

Toriyama também ficou conhecido por Dr. Slump e por seu trabalho como designer de personagens em projetos de videogames, consolidando um estilo artístico reconhecido por fãs de diferentes gerações.

A inclusão no Hall da Fama do Eisner ocorre de forma póstuma e coloca o nome de Toriyama ao lado de importantes criadores da história dos quadrinhos.

Considerado o “Oscar dos quadrinhos”, o Eisner Awards leva o nome de Will Eisner, um dos pioneiros da indústria e criador de The Spirit. A premiação reconhece anualmente trabalhos e profissionais de destaque no universo dos quadrinhos.