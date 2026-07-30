Prêmio Live 2026 revela os vencedores das 35 categorias em cerimônia – Promoview

São Paulo – O mercado de brand experience e live marketing se reuniu em São Paulo para a cerimônia que revelou os vencedores do Prêmio Live 2026. Organizada pela SomosCo., a premiação recebeu mais de 300 profissionais no Centro de Convenções Rebouças para celebrar os principais projetos e talentos da indústria nacional.

Realizado em 29 de julho, o evento apresentou 125 finalistas distribuídos por 35 categorias. A seleção reuniu trabalhos de diferentes frentes do setor, incluindo ativações de marca, eventos promocionais e corporativos, convenções, viagens de incentivo, cenografia e estandes.

Em cada categoria, apenas um concorrente conquistou o Megafone de Ouro, estatueta que representa o principal reconhecimento entregue pela premiação.

tm1, Dot. Promo, R8 Live e Eventesse foram as agências mais premiadas da noite, cada uma com três Megafones de Ouro; Bernardo Dinardi, da tm1, foi eleito Empresário do Ano e Ana Carolina Medeiros, do Grupo MM, Empresária do Ano.

O Prêmio Live 2026 recebeu mais de 700 indicações durante o processo de seleção dos finalistas. O volume reforça a expansão do mercado brasileiro de eventos e experiências, além da diversidade de empresas, profissionais e soluções criativas presentes no setor.

Reconhecida entre as principais premiações da América Latina voltadas à ativação de marcas, ao live marketing e ao brand experience, a iniciativa adota um modelo de avaliação que envolve os próprios integrantes da indústria.

A proposta é valorizar o reconhecimento entre pares e estimular a participação orgânica do mercado na escolha dos projetos e profissionais que mais se destacaram ao longo do período.

Patrocinadores e parceiros

A edição de 2026 teve o patrocínio de Aerial Audiovisual, Centro de Convenções Rebouças, Diex Mídia e Vinci Gastronomia.

A realização também contou com o apoio de Dois Corvos, Inac Live, Ju Maciel Paisagismo, Mec Solution, Tools Eventos e Premium Serviços Médicos, além de outros fornecedores especializados na produção de eventos e experiências.

O Promoview participou como media partner, contribuindo para ampliar a divulgação da premiação e a visibilidade dos trabalhos reconhecidos.

Confira os vencedores do Prêmio Live 2026

Veja, a seguir, a lista completa dos vencedores do Prêmio Live 2026:

GRUPO CASES

CLASSE ATIVAÇÕES

CATEGORIAS

Ativação do Ano – Festivais

CASE Vale no Town

AGÊNCIA tm1

CLIENTE Vale

Ativação para Marketing Esportivo do Ano

CASE The Trophy Tour Heineken

AGÊNCIA Red Door

CLIENTE Heineken

Ativação de Patrocínio do Ano

CASE Seara Gourmet The Town

AGÊNCIA Hands

CLIENTE Seara

Ativação do Ano – Feiras de Negócios

CASE Santander Financiamentos na Fenauto

AGÊNCIA R8 Live

CLIENTE Santander e Webmotors

Ativação para Datas Especiais

CASE Operação Carnaval 2026

AGÊNCIA Befoür

CLIENTE O Boticário

Ativação Itinerante do Ano

CASE Solarium 2026

Agência TSBetc

CLIENTE Yelum

Ativação em Eventos do Ano

CASE Bem-Vindos a Derry

AGÊNCIA Kordon Agency

CLIENTE HBO Max

Ativação para Lançamento do Ano

CASE Volvo EX30 Ultra Twin Motor

AGÊNCIA Casulo

CLIENTE Volvo Cars

Ativação Promocional de Produtos ou Serviços

CASE Road Show Experience 2026

AGÊNCIA Dot. Promo

CLIENTE Electrolux

Ativação para Redes Sociais

CASE Flashmoob Maestro Soter

AGÊNCIA PNEL ag

CLIENTE Maestro Soter

Ativação ou Evento do Ano no Exterior

CASE The Workshop

AGÊNCIA Red Door

CLIENTE Heineken

Classe Live Marketing

Evento Proprietário do Ano

CASE Rio2C

PRODUTORA DA20

Evento do Ano para Lançamento de Produtos

CASE Lançamento RAM

AGÊNCIA Eventesse

CLIENTE Stellantis

Evento – Coletiva de Imprensa

CASE Gol e Bahia no centro das conexões

AGÊNCIA Promo

CLIENTE Gol Linhas Aéreas

Evento para Stakeholders B2B

CASE Febraban Tech

AGÊNCIA MCI

CLIENTE Federação dos Bancos

Classe Incentivo

Programa de Incentivo do Ano

CASE Conecta

AGÊNCIA Proponto

CLIENTE Mars Pet

Convenção do Ano

CASE Encontro de Líderes

AGÊNCIA tm1

CLIENTE Localiza

Evento para Público Interno do Ano