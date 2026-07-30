Prêmio Live 2026 revela os vencedores das 35 categorias em cerimônia – Promoview

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São Paulo – O mercado de brand experience e live marketing se reuniu em São Paulo para a cerimônia que revelou os vencedores do Prêmio Live 2026. Organizada pela SomosCo., a premiação recebeu mais de 300 profissionais no Centro de Convenções Rebouças para celebrar os principais projetos e talentos da indústria nacional.
Realizado em 29 de julho, o evento apresentou 125 finalistas distribuídos por 35 categorias. A seleção reuniu trabalhos de diferentes frentes do setor, incluindo ativações de marca, eventos promocionais e corporativos, convenções, viagens de incentivo, cenografia e estandes.
Em cada categoria, apenas um concorrente conquistou o Megafone de Ouro, estatueta que representa o principal reconhecimento entregue pela premiação.
tm1, Dot. Promo, R8 Live e Eventesse foram as agências mais premiadas da noite, cada uma com três Megafones de Ouro; Bernardo Dinardi, da tm1, foi eleito Empresário do Ano e Ana Carolina Medeiros, do Grupo MM, Empresária do Ano.
O Prêmio Live 2026 recebeu mais de 700 indicações durante o processo de seleção dos finalistas. O volume reforça a expansão do mercado brasileiro de eventos e experiências, além da diversidade de empresas, profissionais e soluções criativas presentes no setor.
Reconhecida entre as principais premiações da América Latina voltadas à ativação de marcas, ao live marketing e ao brand experience, a iniciativa adota um modelo de avaliação que envolve os próprios integrantes da indústria.
A proposta é valorizar o reconhecimento entre pares e estimular a participação orgânica do mercado na escolha dos projetos e profissionais que mais se destacaram ao longo do período.
A edição de 2026 teve o patrocínio de Aerial Audiovisual, Centro de Convenções Rebouças, Diex Mídia e Vinci Gastronomia.
A realização também contou com o apoio de Dois Corvos, Inac Live, Ju Maciel Paisagismo, Mec Solution, Tools Eventos e Premium Serviços Médicos, além de outros fornecedores especializados na produção de eventos e experiências.
O Promoview participou como media partner, contribuindo para ampliar a divulgação da premiação e a visibilidade dos trabalhos reconhecidos.
Veja, a seguir, a lista completa dos vencedores do Prêmio Live 2026:
GRUPO CASES
CLASSE ATIVAÇÕES
CATEGORIAS
Ativação do Ano – Festivais
CASE Vale no Town
AGÊNCIA tm1
CLIENTE Vale
Ativação para Marketing Esportivo do Ano
CASE The Trophy Tour Heineken
AGÊNCIA Red Door
CLIENTE Heineken
Ativação de Patrocínio do Ano
CASE Seara Gourmet The Town
AGÊNCIA Hands
CLIENTE Seara
Ativação do Ano – Feiras de Negócios
CASE Santander Financiamentos na Fenauto
AGÊNCIA R8 Live
CLIENTE Santander e Webmotors
Ativação para Datas Especiais
CASE Operação Carnaval 2026
AGÊNCIA Befoür
CLIENTE O Boticário
Ativação Itinerante do Ano
CASE Solarium 2026
Agência TSBetc
CLIENTE Yelum
Ativação em Eventos do Ano
CASE Bem-Vindos a Derry
AGÊNCIA Kordon Agency
CLIENTE HBO Max
Ativação para Lançamento do Ano
CASE Volvo EX30 Ultra Twin Motor
AGÊNCIA Casulo
CLIENTE Volvo Cars
Ativação Promocional de Produtos ou Serviços
CASE Road Show Experience 2026
AGÊNCIA Dot. Promo
CLIENTE Electrolux
Ativação para Redes Sociais
CASE Flashmoob Maestro Soter
AGÊNCIA PNEL ag
CLIENTE Maestro Soter
Ativação ou Evento do Ano no Exterior
CASE The Workshop
AGÊNCIA Red Door
CLIENTE Heineken
Classe Live Marketing
Evento Proprietário do Ano
CASE Rio2C
PRODUTORA DA20
Evento do Ano para Lançamento de Produtos
CASE Lançamento RAM
AGÊNCIA Eventesse
CLIENTE Stellantis
Evento – Coletiva de Imprensa
CASE Gol e Bahia no centro das conexões
AGÊNCIA Promo
CLIENTE Gol Linhas Aéreas
Evento para Stakeholders B2B
CASE Febraban Tech
AGÊNCIA MCI
CLIENTE Federação dos Bancos
Classe Incentivo
Programa de Incentivo do Ano
CASE Conecta
AGÊNCIA Proponto
CLIENTE Mars Pet
Convenção do Ano
CASE Encontro de Líderes
AGÊNCIA tm1
CLIENTE Localiza
Evento para Público Interno do Ano
CASE Syngenta Kick Off
AGÊNCIA TSBetc
CLIENTE Syngenta
Viagem de Incentivo – Brasil
CASE Danone Master
AGÊNCIA Befour
CLIENTE Danone
Viagem de Incentivo – Exterior
CASE Desafio Malta
AGÊNCIA Eventesse
CLIENTE Vibra
Classe Brand Experience
Ação de Brand Experience do Ano
CASE Circuito São João Nordeste
AGÊNCIA Dot. Promo
CLIENTE O Boticário
Classe ESG
Ativação ou Iniciativa Corporativa com Viés ESG
CASE Turnê Phonica Marisa Monte
AGÊNCIA Hands
CLIENTE Shell
Evento com Pegada ESG
CASE Encontro +B
AGÊNCIA Aquarela
CLIENTE Sistema B
Ação ou Iniciativa de Marketing Multicultural
CASE Red Bull Rabiscada
AGÊNCIA Fluxxo
CLIENTE Red Bull
Classe Promo & Gifts
Gift Promocional do Ano
CASE Toma Essa – Pepsi Black
AGÊNCIA R8 Live
CLIENTE Pepsi
Ação Promocional com Sorteio
CASE Aplicativo Rende+
AGÊNCIA Canta
CLIENTE Minuano
Classe Cenografia
Cenografia para Marcas em Festivais
CASE Johnnie Walker Lolla 2026
AGÊNCIA Sherpa42
CLIENTE Diageo
Estande do Ano para Feiras de Negócios
CASE GOL na RAM 2026
AGÊNCIA Blood
CLIENTE Gol Linhas Aéreas
Projeto Cenográfico do Ano
CASE Vivo em Parintins 2025
AGÊNCIA Expertise Group
CLIENTE Vivo
Estande do Ano em Eventos Agro
CASE Circuito de Feiras de Agro 2025
AGÊNCIA R8 Live
CLIENTE Syngenta
Feira de Negócios ou Exposição B2B
CASE APAS Show
AGÊNCIA MCI
CLIENTE APAS
GRUPO ENTERPRISE
CATEGORIAS
Agência de Live Marketing do Ano
tm1
Agência Regional de Live Marketing do Ano
Dot. Promo
Agência de Incentivo do Ano
Proponto
Agência Operadora MICE
Eventesse
Agência Full Service
Canta
GRUPO PRO
CATEGORIAS
Empresária do Ano
Ana Carolina Medeiros — Grupo MM
Empresário do Ano
Bernardo Dinardi — tm1
Profissional do Ano
Vanessa Chiarelli Schabbel — Bop
Fonte do Artigo
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