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Prêmio Live 2026 revela os vencedores das 35 categorias em cerimônia - Promoview

Prêmio Live 2026 revela os vencedores das 35 categorias em cerimônia – Promoview

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Prêmio Live 2026 revela os vencedores das 35 categorias em cerimônia - Promoview
Foto: Divulgacão

São Paulo O mercado de brand experience e live marketing se reuniu em São Paulo para a cerimônia que revelou os vencedores do Prêmio Live 2026. Organizada pela SomosCo., a premiação recebeu mais de 300 profissionais no Centro de Convenções Rebouças para celebrar os principais projetos e talentos da indústria nacional.

Realizado em 29 de julho, o evento apresentou 125 finalistas distribuídos por 35 categorias. A seleção reuniu trabalhos de diferentes frentes do setor, incluindo ativações de marca, eventos promocionais e corporativos, convenções, viagens de incentivo, cenografia e estandes.

Em cada categoria, apenas um concorrente conquistou o Megafone de Ouro, estatueta que representa o principal reconhecimento entregue pela premiação.

tm1, Dot. Promo, R8 Live e Eventesse foram as agências mais premiadas da noite, cada uma com três Megafones de Ouro; Bernardo Dinardi, da tm1, foi eleito Empresário do Ano e Ana Carolina Medeiros, do Grupo MM, Empresária do Ano.

O Prêmio Live 2026 recebeu mais de 700 indicações durante o processo de seleção dos finalistas. O volume reforça a expansão do mercado brasileiro de eventos e experiências, além da diversidade de empresas, profissionais e soluções criativas presentes no setor.

Reconhecida entre as principais premiações da América Latina voltadas à ativação de marcas, ao live marketing e ao brand experience, a iniciativa adota um modelo de avaliação que envolve os próprios integrantes da indústria.

A proposta é valorizar o reconhecimento entre pares e estimular a participação orgânica do mercado na escolha dos projetos e profissionais que mais se destacaram ao longo do período.

Patrocinadores e parceiros

A edição de 2026 teve o patrocínio de Aerial Audiovisual, Centro de Convenções Rebouças, Diex Mídia e Vinci Gastronomia.

A realização também contou com o apoio de Dois Corvos, Inac Live, Ju Maciel Paisagismo, Mec Solution, Tools Eventos e Premium Serviços Médicos, além de outros fornecedores especializados na produção de eventos e experiências.

O Promoview participou como media partner, contribuindo para ampliar a divulgação da premiação e a visibilidade dos trabalhos reconhecidos.

Confira os vencedores do Prêmio Live 2026

Veja, a seguir, a lista completa dos vencedores do Prêmio Live 2026:

GRUPO CASES

CLASSE ATIVAÇÕES

CATEGORIAS

Ativação do Ano – Festivais

CASE Vale no Town
AGÊNCIA tm1
CLIENTE Vale

Ativação para Marketing Esportivo do Ano

CASE The Trophy Tour Heineken
AGÊNCIA Red Door
CLIENTE Heineken

Ativação de Patrocínio do Ano

CASE Seara Gourmet The Town
AGÊNCIA Hands
CLIENTE Seara

Ativação do Ano – Feiras de Negócios

CASE Santander Financiamentos na Fenauto
AGÊNCIA R8 Live
CLIENTE Santander e Webmotors

Ativação para Datas Especiais

CASE Operação Carnaval 2026
AGÊNCIA Befoür
CLIENTE O Boticário

Ativação Itinerante do Ano

CASE Solarium 2026
Agência TSBetc
CLIENTE Yelum

Ativação em Eventos do Ano

CASE Bem-Vindos a Derry
AGÊNCIA Kordon Agency
CLIENTE HBO Max

Ativação para Lançamento do Ano

CASE Volvo EX30 Ultra Twin Motor
AGÊNCIA Casulo
CLIENTE Volvo Cars

Ativação Promocional de Produtos ou Serviços

CASE Road Show Experience 2026
AGÊNCIA Dot. Promo
CLIENTE Electrolux

Ativação para Redes Sociais

CASE Flashmoob Maestro Soter
AGÊNCIA PNEL ag
CLIENTE Maestro Soter

Ativação ou Evento do Ano no Exterior

CASE The Workshop
AGÊNCIA Red Door
CLIENTE Heineken

Classe Live Marketing

Evento Proprietário do Ano

CASE Rio2C
PRODUTORA DA20

Evento do Ano para Lançamento de Produtos

CASE Lançamento RAM
AGÊNCIA Eventesse
CLIENTE Stellantis

Evento – Coletiva de Imprensa

CASE Gol e Bahia no centro das conexões
AGÊNCIA Promo
CLIENTE Gol Linhas Aéreas

Evento para Stakeholders B2B

CASE Febraban Tech
AGÊNCIA MCI
CLIENTE Federação dos Bancos

Classe Incentivo

Programa de Incentivo do Ano

CASE Conecta
AGÊNCIA Proponto
CLIENTE Mars Pet

Convenção do Ano

CASE Encontro de Líderes
AGÊNCIA tm1
CLIENTE Localiza

Evento para Público Interno do Ano

CASE Syngenta Kick Off
AGÊNCIA TSBetc
CLIENTE Syngenta

Viagem de Incentivo – Brasil

CASE Danone Master
AGÊNCIA Befour
CLIENTE Danone

Viagem de Incentivo – Exterior

CASE Desafio Malta
AGÊNCIA Eventesse
CLIENTE Vibra

Classe Brand Experience

Ação de Brand Experience do Ano

CASE Circuito São João Nordeste
AGÊNCIA Dot. Promo
CLIENTE O Boticário

Classe ESG

Ativação ou Iniciativa Corporativa com Viés ESG

CASE Turnê Phonica Marisa Monte
AGÊNCIA Hands
CLIENTE Shell

Evento com Pegada ESG

CASE Encontro +B
AGÊNCIA Aquarela
CLIENTE Sistema B

Ação ou Iniciativa de Marketing Multicultural

CASE Red Bull Rabiscada
AGÊNCIA Fluxxo
CLIENTE Red Bull

Classe Promo & Gifts

Gift Promocional do Ano

CASE Toma Essa – Pepsi Black
AGÊNCIA R8 Live
CLIENTE Pepsi

Ação Promocional com Sorteio

CASE Aplicativo Rende+
AGÊNCIA Canta
CLIENTE Minuano

Classe Cenografia

Cenografia para Marcas em Festivais

CASE Johnnie Walker Lolla 2026
AGÊNCIA Sherpa42
CLIENTE Diageo

Estande do Ano para Feiras de Negócios

CASE GOL na RAM 2026
AGÊNCIA Blood
CLIENTE Gol Linhas Aéreas

Projeto Cenográfico do Ano

CASE Vivo em Parintins 2025
AGÊNCIA Expertise Group
CLIENTE Vivo

Estande do Ano em Eventos Agro

CASE Circuito de Feiras de Agro 2025
AGÊNCIA R8 Live
CLIENTE Syngenta

Feira de Negócios ou Exposição B2B

CASE APAS Show
AGÊNCIA MCI
CLIENTE APAS

GRUPO ENTERPRISE

CATEGORIAS

Agência de Live Marketing do Ano

tm1

Agência Regional de Live Marketing do Ano

Dot. Promo

Agência de Incentivo do Ano

Proponto

Agência Operadora MICE

Eventesse

Agência Full Service

Canta

GRUPO PRO

CATEGORIAS

Empresária do Ano

Ana Carolina Medeiros — Grupo MM

Empresário do Ano

Bernardo Dinardi — tm1

Profissional do Ano

Vanessa Chiarelli Schabbel — Bop

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