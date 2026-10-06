Japão anuncia novas sanções à Rússia e propõe parceria asiática no setor de energia

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O governo do Japão anunciou sanções adicionais contra a Rússia relacionadas à guerra na Ucrânia e propôs maior cooperação entre países asiáticos no setor de energia, informou a Agência Estado com base em reportagens da Reuters.
Em coletiva após reunião de gabinete, o ministro da Economia, Comércio e Indústria, Ryosei Akazawa, detalhou o pacote de medidas e comunicou iniciativas para ampliar reservas de petróleo e reforçar vínculos entre produtores e consumidores de energia.
Segundo a Agência Estado, citando a Reuters, o Japão impôs restrições a exportações de bens industriais para a Rússia. Entre os itens citados pelo ministro Ryosei Akazawa estão:
A medida será implementada por meio de emenda da Ordem de Controle de Exportação Comercial e, conforme Akazawa, entrará em vigor a partir do dia 16 de outubro.
O Japão também concordou em planos de ação com parceiros asiáticos para aumentar reservas de petróleo durante reunião da Comunidade Asiática de Emissão Zero, realizada nas Filipinas, informou a Agência Estado com base na Reuters.
Autoridades japonesas se reuniram ainda com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos para estreitar a cooperação entre produtores de petróleo e consumidores asiáticos. Akazawa afirmou que o Japão atuará como um “link” entre produtores e consumidores.
Além das medidas externas, o governo declarou que avalia mudanças no sistema de sucessão empresarial no âmbito da revisão do imposto sobre herança, segundo a Agência Estado. Não foram fornecidos detalhes sobre propostas específicas ou prazos.