Japão anuncia novas sanções à Rússia e propõe parceria asiática no setor de energia

Medidas incluem restrições a exportações industriais com vigência em 16 de outubro; Tóquio também busca cooperação com produtores para ampliar reservas de petróleo

O governo do Japão anunciou sanções adicionais contra a Rússia relacionadas à guerra na Ucrânia e propôs maior cooperação entre países asiáticos no setor de energia, informou a Agência Estado com base em reportagens da Reuters.

Em coletiva após reunião de gabinete, o ministro da Economia, Comércio e Indústria, Ryosei Akazawa, detalhou o pacote de medidas e comunicou iniciativas para ampliar reservas de petróleo e reforçar vínculos entre produtores e consumidores de energia.

Sanções e controle de exportações

Segundo a Agência Estado, citando a Reuters, o Japão impôs restrições a exportações de bens industriais para a Rússia. Entre os itens citados pelo ministro Ryosei Akazawa estão:

plásticos

cobre

turbinas a gás

tungstênio

A medida será implementada por meio de emenda da Ordem de Controle de Exportação Comercial e, conforme Akazawa, entrará em vigor a partir do dia 16 de outubro.

Parceria asiática e reservas de petróleo

O Japão também concordou em planos de ação com parceiros asiáticos para aumentar reservas de petróleo durante reunião da Comunidade Asiática de Emissão Zero, realizada nas Filipinas, informou a Agência Estado com base na Reuters.

Autoridades japonesas se reuniram ainda com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos para estreitar a cooperação entre produtores de petróleo e consumidores asiáticos. Akazawa afirmou que o Japão atuará como um “link” entre produtores e consumidores.

Revisão fiscal e sucessão empresarial

Além das medidas externas, o governo declarou que avalia mudanças no sistema de sucessão empresarial no âmbito da revisão do imposto sobre herança, segundo a Agência Estado. Não foram fornecidos detalhes sobre propostas específicas ou prazos.