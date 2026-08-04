Frente fria coloca 156 cidades do Paraná sob alerta máximo de tempestades: veja a lista completa e os riscos previstos

Uma frente fria se desloca pelo Paraná e traz risco elevado de tempestades para 156 municípios nesta quarta-feira, exigindo atenção redobrada da população.

O estado do Paraná enfrenta uma mudança brusca nas condições meteorológicas, com a chegada de um sistema frontal que altera o cenário climático em diversas regiões. A instabilidade é a principal preocupação das autoridades para as próximas horas.

A previsão indica a formação de áreas de instabilidade que podem provocar chuvas intensas e rajadas de vento, conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, que monitora de perto o avanço do fenômeno.

Para entender melhor como se proteger e se a sua cidade está na rota desse sistema, detalhamos abaixo as informações oficiais e os cuidados necessários, conforme dados divulgados pelo Inmet.

Quais cidades estão na zona de alerta?

O alerta de tempestades abrange uma vasta área do território paranaense. Entre os municípios incluídos no aviso estão Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Pato Branco, Francisco Beltrão e União da Vitória.

A lista completa é extensa e engloba cidades como Altamira do Paraná, Alto Piquiri, Ampére, Anahy, Antônio Olinto, Assis Chateaubriand, Barracão, Bela Vista da Caroba, Bituruna, Boa Esperança, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Ventura de São Roque e Boa Vista da Aparecida.

Também estão sob monitoramento Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Braganey, Brasilândia do Sul, Cafelândia, Cafezal do Sul, Campina da Lagoa, Campina do Simão, Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas Marques e Catanduvas.

Recomendações de segurança durante tempestades

Durante a passagem de uma frente fria com potencial para tempestades, a recomendação principal é evitar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia caso observe granizo ou rajadas de vento muito fortes. Em caso de emergência, a orientação é buscar um local seguro e acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O que esperar da previsão do tempo

O monitoramento realizado pelo Simepar complementa as informações sobre a instabilidade. A previsão sugere que o avanço da frente fria deve provocar uma queda nas temperaturas, além do volume significativo de precipitação em áreas específicas do sudoeste e oeste paranaense.

Acompanhar as atualizações em tempo real é fundamental, já que a trajetória de sistemas meteorológicos pode sofrer alterações rápidas. Mantenha-se informado através dos canais oficiais de defesa civil da sua região para garantir a segurança da sua família.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Como saber se minha cidade está em alerta?

Você pode verificar o site oficial do Inmet ou acompanhar os boletins da Defesa Civil estadual que listam os municípios sob risco de tempestades.

2. O que fazer em caso de ventos fortes?

Busque um local coberto e resistente, evite áreas abertas, não se esconda debaixo de árvores e mantenha distância de fiação elétrica exposta.

3. Onde buscar ajuda em emergências?

Em situações de risco iminente, entre em contato imediatamente com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

4. Por que ocorrem essas tempestades no Paraná?

O Paraná está em uma zona de convergência de massas de ar, onde o encontro de uma frente fria com o calor acumulado gera instabilidades severas.

5. Devo sair de casa durante o alerta?

Se não for estritamente necessário, evite deslocamentos durante o período de maior intensidade da chuva para minimizar riscos de acidentes nas vias públicas.