Frente Parlamentar discute integração Brasil-Ásia com foco em logística e setor Portuários em Brasília

Especialistas e autoridades debatem estratégias para impulsionar a integração logística e o comércio internacional entre o Brasil e o mercado asiático

A Frente Parlamentar Mista Brasil–Asean promove nesta terça-feira, dia 22, o Diálogo de Integração, Logística, Infraestrutura e Comércio Internacional Brasil–Ásia. O evento foca especificamente na edição voltada para portos e terminais, buscando caminhos para expandir as parcerias econômicas.

O encontro acontece em Brasília e reúne um grupo seleto de especialistas, empresários e parlamentares. O objetivo central é promover um diálogo técnico e institucional para identificar gargalos e oportunidades de desenvolvimento nas relações comerciais entre o Brasil e os países asiáticos.

Conforme informação divulgada pelo portal da Câmara dos Deputados, a iniciativa pretende aproximar diferentes setores envolvidos na cadeia produtiva. A expectativa é que o debate estimule a criação de novos canais de cooperação e intercâmbio de negócios entre as regiões.

Participação de autoridades e especialistas

O evento conta com a presença de figuras estratégicas para o cenário econômico e diplomático. Entre os convidados confirmados está o embaixador da República das Filipinas no Brasil, Patrick John Uytiepo, que traz a perspectiva diplomática para o debate sobre integração.

Também participam do encontro o presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, Jesualdo Silva, e o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Edson Vismona. A lista de especialistas inclui ainda o professor Yi Shin, do Instituto de Relações Internacionais da USP, e o economista Gesner de Oliveira.

Foco em infraestrutura e logística portuária

A pauta central do encontro foca em temas vitais para o comércio exterior brasileiro. O debate se concentrará em infraestrutura portuária, operação de terminais e logística internacional, visando tornar o escoamento de produtos mais eficiente e competitivo.

Além da infraestrutura, os participantes discutirão a integração das cadeias produtivas. A ideia é que o fortalecimento da logística portuária seja o motor para uma ampliação mais robusta das relações comerciais com o mercado asiático, que é um parceiro estratégico para o Brasil.

Objetivos do diálogo institucional

A iniciativa busca construir pontes entre o setor público e a iniciativa privada. O diálogo pretende ser um espaço de troca de conhecimento, onde o setor Portuários possa alinhar suas demandas com as políticas públicas debatidas no Congresso Nacional.

O evento terá a mediação de Marcel Daltro, vice-presidente do Instituto Ásia Pacífico. A estrutura do debate foi pensada para garantir que os desafios logísticos sejam abordados de forma técnica, focando em soluções práticas para os entraves do comércio internacional.

FAQ – Perguntas e Respostas

Qual é o objetivo do evento da Frente Parlamentar Mista Brasil–Asean?

O objetivo é promover um diálogo técnico sobre logística, infraestrutura portuária e comércio internacional para fortalecer a integração entre Brasil e Ásia.

Quem são os principais participantes do encontro?

O evento reúne o embaixador das Filipinas, representantes da ABTP, do Instituto Etco, especialistas da USP e economistas, além de parlamentares.

Quais temas serão abordados na reunião?

Os debates concentram-se em infraestrutura portuária, terminais, logística de transporte e a ampliação das relações comerciais entre as regiões.

Onde e quando ocorre o Diálogo de Integração Brasil–Ásia?

O encontro está agendado para esta terça-feira, dia 22, em Brasília, conforme divulgado pelo portal da Câmara dos Deputados.

Qual a importância do setor Portuários para essa discussão?O setor Portuários é fundamental para a logística internacional, sendo o ponto de partida e chegada para a maior parte das trocas comerciais entre o Brasil e os países asiáticos.