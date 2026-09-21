Morte de Presley Gerber, filho de Cindy Crawford, é investigada como suspeita de overdose

Santa Monica Police informou que a morte do modelo de 27 anos, ocorrida em um centro de reabilitação, é tratada como possível overdose; causa exata ainda não foi determinada.

Autoridades de Santa Monica informaram que a morte de Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford, está sendo investigada como suspeita de overdose. Gerber, de 27 anos, morreu em um centro de reabilitação no domingo, segundo registros do Los Angeles County Medical Examiner.

A polícia afirmou que a causa exata da morte ainda não foi determinada e que não há indicação de crime. Allie Jenkins, representante de Cindy Crawford e do marido Rande Gerber, disse à CBS News — parceira da BBC nos EUA — que a família pede privacidade neste momento difícil.

Carreira e conexões familiares

Presley Gerber trabalhava como modelo, tendo estreado nas passarelas aos 16 anos pela grife Italian Moschino. Ao longo da carreira, desfilou e fotografou para marcas como Burberry, Dolce & Gabbana e Bottega Veneta.

Ele apareceu ao lado da irmã Kaia em campanhas e também participou com a mãe, Cindy Crawford, de um comercial da Pepsi no Super Bowl de 2018. O pai, Rande Gerber, é citado nos registros da reportagem como cofundador da marca de tequila Casamigos junto a George Clooney.

Declarações sobre saúde mental e dependência

Em entrevistas públicas, Presley abordou desafios relacionados à saúde mental e ao uso de drogas. Em 2023, ele disse ao podcast Studio 22: “Tendo lutado com saúde mental, depressão e outras coisas que vêm com isso, acho que se eu ajudar uma pessoa ou cem a sair daquele lugar em que estive em um momento da minha vida, isso é tudo o que eu preciso fazer.”

Na edição deste mês da American Vogue, a irmã Kaia falou sobre as dificuldades de Presley e sobre o impacto na família: “Quando algo assim acontece em uma família, meio que nivela todo mundo”; e também afirmou: “Acho que é também por isso que comecei a me identificar como a ‘fácil’ e nunca quis pedir ajuda.” Kaia acrescentou: “Vou ser muito humana para todos.”

O que se sabe e o que permanece incerto

Confirmado pelas fontes citadas: a investigação em Santa Monica trata a morte como suspeita de overdose; Gerber morreu em um centro de reabilitação no domingo; registros do legista registram a morte; não há, segundo a polícia, sinais de crime. Ainda não há informação pública sobre a causa final da morte ou sobre resultados de exames toxicológicos.

A família, segundo a representante Allie Jenkins, solicitou privacidade enquanto as autoridades conduzem a apuração.