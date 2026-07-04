FURIA joga mal e é derrotada pela Lyon em sua estreia no MSI 2026







Foto: Colin Wolff / Riot Games / Esporte News Mundo

Na madrugada deste sábado (4), a FURIA estreou na Fase de Chaves do MSI 2026 e acabou sendo derrotado por 3 a 0, em partida realizada em Daejeon, na Coreia do Sul.

Com a derrota, os brasileiros caem para a Chave Inferior e esperam o perdedor do duelo entre Bilibili Gaming ou T1.

JOGO 1

As duas equipes fizeram um early game bem equilibrado até a transição para o late game onde a FURIA encaixou uma ótima luta na disputa pelo terceiro dragão, gerando a primeira vantagem no mapa para o time brasileiro.

Com uma iniciação errada, a Lyon acabou perdendo três jogadores. Com isso, as Panteras garantiram espaço para o Barão e com isso, dispararam no mapa.

A partida seguiu sangrenta e aberta para os ambos os lados. A FURIA garantiu o segundo Barão no jogo, mas perdeu os cinco jogadores, jogando o buff fora. Mas logo na sequência, os brasileiros garantiram a alma das nuvens.

No fim, as duas equipes foram para o Ancião e a Lyon acabou ficando com o objetivo e três eliminações. Com vantagem numérica, a equipe norte-americana avançou pela rota do meio até a base, fechando o primeiro jogo.

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JOGO 2

A FURIA teve um início mais proativo, propondo jogo e abrindo vantagem em abates. Mas no macro, a Lyon foi superior, ganhando espaço no mapa e superioridade em ouro. Mas, na primeira grande luta, os Panteras engajaram melhor e garantiram quatro abates, minando a vantagem da Lyon e deixando o jogo em igualdade.

Assim como no primeiro jogo, a FURIA acabou empolgando após uma ótima iniciação, seguiu para o barão com vantagem numérica, mas na sequência da jogada acabou perdendo o buff, deixando o time norte-americano liderando o mapa.

A partida seguiu tensa, mas a Lyon seguiu liderando, abrindo mais vantagem no mapa. Na disputa pelo dragão, a FURIA acabou afobando, engajando errado e cedendo quatro abates. Os norte-americanos seguiram avançando e no desespero, os brasileiros tentaram defender a base, mas sem sucesso, viram seu nexus caindo, sofrendo mais uma derrota.

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JOGO 3

Sem grandes emoções no início, a partida só começou a engrenar por volta dos 20 minutos onde a Lyon garantiu uma vitória em uma luta na rota do meio, gerando espaço para executar o Barão, abrindo 5 mil em ouro de vantagem.

O domínio da Lyon seguiu com o passar dos minutos e com ampla superioridade, os norte-americanos invadiram a base brasileira e com extrema facilidade, fecharam a partida.