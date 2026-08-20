Marcopolo (POMO3; POMO4) salta 5% após anúncio de proventos e recompra de ações

As ações da Marcopolo (POMO3; POMO4) operam em alta nesta quinta-feira (20), após a fabricante de carrocerias de ônibus anunciar o aprova pagamento de dividendos e recompra de ações. Por volta das 10h11, os papéis preferenciais subiam 3,59%, a R$ 4,33, enquanto os ordinários avançavam 5,13%, a R$ 4,10.

Para o JPMorgan, o anúncio reforça a tese de uma possível reprecificação das ações da Marcopolo. A companhia apresenta baixo nível de alavancagem, com dívida líquida equivalente a apenas 0,3 vez o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), excluindo a dívida bancária.

Segundo o o banco, essa estrutura deve permitir distribuições maiores aos acionistas e contribuir para uma valorização dos papéis. Com o anúncio, as distribuições acumuladas no ano chegam a R$ 472 milhões, representando um payout (percentual do lucro distribuído aos acionistas) de aproximadamente 41%, considerando lucro líquido estimado de R$ 1,15 bilhão em 2026.

O banco ressalta ainda que a Marcopolo deve continuar anunciando dividendos trimestrais. Em relação à recompra, o JPMorgan destaca que a ação está sendo negociada no menor preço desde o fim de 2023, apesar das melhorias estruturais da companhia, como margens maiores e menor alavancagem.

Por fim, o JPMorgan reiterou recomendação de compra e preço-alvo de R$ 7, uma vez que a ação da Marcopolo negocia atualmente a 4,4 vezes o P/L (preço sobre lucro) estimado para os próximos 12 meses, ante média histórica de 7,1 vezes nos últimos cinco anos.