Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
🚨 A SIGA JÁ ESTARÁ NO UBIRATÃ MOTOR FEST! 🏁🚖
A contagem regressiva acabou! Nos dias 27 e 28 de junho, a Siga Já Passageiros estará presente no Ubiratã Motor Fest, um dos maiores eventos da região.
Vai curtir a programação? Então deixe o carro em casa e conte com a praticidade, segurança e conforto da Siga Já para ir e voltar do evento com tranquilidade.
📍 Local: Sociedade Rural de Ubiratã
Baixe o aplicativo e garanta sua corrida com poucos toques. Disponível para Android e iPhone.
Marque quem vai com você e aproveite o Ubiratã Motor Fest da melhor maneira! 🏎️🔥
Chame sua corrida agora: sigajapassageiros.com.br
📞 Central de Corridas: (44) 98825-4601
👉 @sigajapassageiros
Source link
More: The Global Track