🚨 A SIGA JÁ ESTARÁ NO UBIRATÃ MOTOR FEST! 🏁🚖

A contagem regressiva acabou! Nos dias 27 e 28 de junho, a Siga Já Passageiros estará presente no Ubiratã Motor Fest, um dos maiores eventos da região.

Vai curtir a programação? Então deixe o carro em casa e conte com a praticidade, segurança e conforto da Siga Já para ir e voltar do evento com tranquilidade.

📍 Local: Sociedade Rural de Ubiratã

Baixe o aplicativo e garanta sua corrida com poucos toques. Disponível para Android e iPhone.

Marque quem vai com você e aproveite o Ubiratã Motor Fest da melhor maneira! 🏎️🔥

Chame sua corrida agora: sigajapassageiros.com.br

📞 Central de Corridas: (44) 98825-4601

👉 @sigajapassageiros

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