Gaeco e polícias militar e civil cumprem mandado em Londrina em investigação de lavagem de dinheiro para organização criminosa de tráfico interestadual de drogas

O Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná deflagrou nesta terça-feira, 29 de setembro, a Operação Black Bag, em atuação conjunta com a Agência de Inteligência do 30º Batalhão de Polícia Militar e a 10ª Subdivisão Policial de Londrina. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal na cidade, em investigação de possível esquema de lavagem de dinheiro praticada em favor de uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, com foco principal em maconha.

Áudio do Delegado de Polícia Ricardo Jorge Rocha Pereira Filho

As apurações tiveram início em 19 de junho de 2026, quando uma equipe da Rotam abordou um veículo em Londrina e encontrou R$ 199.850,00 em espécie guardados dentro de uma sacola. Como o condutor não soube explicar a origem do dinheiro, as autoridades realizaram a apreensão dos valores, do automóvel e do aparelho celular.

Vínculos com criminosos – A partir dessa ocorrência, diligências apontaram que o motorista abordado mantém vínculos com pessoas de alta periculosidade, apontadas como integrantes de facção criminosa de atuação nacional que possui ligação com o tráfico de entorpecentes e com a prática de crimes violentos. Entre os indícios da relação do grupo, está a identificação de uma caminhonete registrada em nome do condutor abordado que já vinha sendo utilizada por um dos investigados. Além disso, foi localizado no carro apreendido um documento indicativo de que o bem pertence, na verdade, a outro membro do grupo que possui diversos registros criminais.

As medidas executadas nesta terça-feira foram expedidas pelo Juízo das Garantias da 5ª Vara Criminal de Londrina. O alvo da busca teria assumido perante a Justiça a propriedade do veículo apreendido, avaliado em R$ 103 mil. No entanto, foram apurados indícios de que ele atua como “laranja” da organização, uma vez que não aparenta ter capacidade financeira para realizar a compra à vista e em dinheiro, conforme havia alegado.

As buscas têm por objetivo recolher dinheiro em espécie, drogas, computadores, celulares, anotações e outros documentos capazes de comprovar a materialidade e a autoria dos ilícitos, bem como identificar a participação de outros integrantes no esquema criminoso. Os alvos são investigados pelo possível cometimento dos crimes de lavagem de capitais, organização criminosa e tráfico de drogas.

Processo 0059245-68.2026.8.16.0014

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