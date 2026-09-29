EUA passam a vetar importações canadenses de álcool, laticínios e motocicletas em nova fase da guerra comercial

Medida atinge quase C$1 bilhão em bebidas e inclui produtos lácteos e motocicletas; Ottawa não deve intensificar retaliação, disse o primeiro-ministro Mark Carney.

Entrou em vigor uma proibição dos EUA a várias importações canadenses, incluindo álcool, produtos lácteos e motocicletas, informou a BBC. A ação é a mais recente medida tomada pela administração Trump em resposta à adoção, pelo Canadá, de Tariffs sobre uma série de bens norte-americanos.

O que foi afetado

De acordo com a BBC:

O veto abrange quase C$1 bilhão em álcool canadense destinado aos EUA.

Produtos de whey para uso em pó de proteína também foram incluídos nas medidas.

Exportações de motocicletas serão afetadas — o Canadá enviou cerca de 5.000 motocicletas para os EUA em 2025, avaliadas em aproximadamente C$120 milhões, segundo dados nacionais do Statistics Canada.

Reações e declarações

Na cobertura da BBC, o President Donald Trump disse que o movimento é resposta à "discriminação contínua" do Canadá sobre laticínios, automóveis e bebidas e acusou o país de "tratar os Estados Unidos de forma muito injusta" ("treating the United States very unfairly").

O representante de comércio dos EUA, Jamieson Greer, afirmou em entrevista à CNBC que o President Trump está "comfortable" com sua relação atual com o Canadá e que "They call us now and then and we have good conversations about potential deals. But there's no urgency on our side." A BBC relata que as negociações comerciais permanecem congeladas.

segundo BBC, o primeiro-ministro Mark Carney disse anteriormente neste mês que o impacto das proibições sobre a economia canadense é "modest". A mesma reportagem cita o Economists Derek Holt, do banco Scotiabank, que avaliou em análise que "these actions are face-saving by the US administration, not substantive in nature and that's a positive".

O grupo Spirits Canada, que representa produtores de bebidas canadenses, alertou que as consequências para a indústria “could be significant”.

Contexto das Tariffs

A matéria da BBC registra ainda que, além das proibições agora em vigor, os EUA impuseram Tariffs de 50% sobre uma gama de produtos canadenses — incluindo laticínios, álcool, aço e alumínio — e Tariffs de 25% sobre carros produzidos no Canadá. Em retaliação, o Canadá aplicou Tariffs entre 15% e 50% sobre mais de 700 produtos dos EUA, além de uma sobretaxa de 25% sobre certos produtos de aço e alumínio.

A reportagem acrescenta que a maioria das províncias canadenses também deixou de vender bebidas alcoólicas dos Estados Unidos.

As informações acima foram publicadas pela BBC, em texto de Nadine Yousif.