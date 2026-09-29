Edward Rukidi Kijanangoma é coroado rei do Tooro, em Uganda

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Edward Rukidi Kijanangoma foi oficialmente coroado rei do reino tradicional de Tooro, em Uganda, segundo BBC Focus on Africa publicada em 29 de setembro de 2026. Aos 56 anos, o novo monarca — agora identificado como Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo I — é conhecido no país por sua carreira como apresentador e editor em emissoras estatais.
A cerimônia incluiu ritos tradicionais iniciados à meia-noite e, conforme informou a BBC, o novo rei percorreu cerca de 4 km até o palácio oficial de Karuziika para ser coroado.
Kemigisa descreveu a situação como dolorosa e disse que a proclamação do novo rei ocorreu “a poucos metros de onde o corpo do meu filho jazia”, conforme reproduzido pela BBC. O comitê, no entanto, declarou que o processo seguiu costumes locais e optou por um ramo diferente dentro do clã Babiito.
O governo de Uganda deu respaldo à decisão do clã: o procurador-geral Sam Mayanja afirmou que o reino de Tooro estava autorizado a realizar a coroação, já que não havia reclamação formal apresentada contra o candidato escolhido, segundo a BBC. O President Yoweri Museveni compareceu à cerimônia, e Muhoozi Kainerugaba, chefe das forças armadas e filho do President, manifestou apoio público no X com a mensagem "Long may he reign".
Conforme a BBC, Kijanangoma nasceu em 1970, é neto do antigo rei Rukidi III (que governou de 1928 a 1965) e primo do falecido rei Oyo. Formado em Comunicação Social pela Makerere University em 1999, teve carreira de mais de duas décadas como jornalista e trabalhou na Uganda Broadcasting Corporation e em emissoras de países vizinhos. Após a nomeação, disse que pretende abrir o palácio ao povo e priorizar unidade e desenvolvimento, conforme registro da BBC.
A reportagem também cita declarações da mãe de Kijanangoma, Assimwe Yusta Kijanangoma, que elogiou a educação tradicional recebida pelo filho e afirmou estar confiante de sua preparação para o novo papel.
Segundo a BBC, os reinos tradicionais em Uganda não detêm autoridade política formal, mas mantêm influência cultural e lealdade em suas regiões; Tooro é um dos quatro reinos oficialmente reconhecidos no país.