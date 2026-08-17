Gaema debate soluções para evitar acúmulo de pneus a céu aberto

A necessidade de aprimorar a coleta de pneus inservíveis e eliminar os pontos de armazenamento a céu aberto, que podem favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti, foi um dos principais temas discutidos em reunião promovida pelo Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema) de Santo Antônio da Platina.

Realizado nesta terça-feira (11/8), na Câmara Municipal, o encontro reuniu representantes de revendedoras de pneumáticos, borracharias e concessionárias para discutir soluções conjuntas voltadas à logística reversa e à destinação ambientalmente adequada desses materiais.

A coordenadora do Gaema regional, Promotora de Justiça Kele Cristiani Diogo Bahena, conduziu a abertura das discussões, apresentando as diretrizes legais da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o diagnóstico da situação no município. Entre os problemas identificados estão a ineficiência na coleta periódica e o acúmulo recorrente de pneus armazenados a céu aberto.

A diretora do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde, Tânia Canto Bardal, destacou os riscos do problema para a saúde coletiva. Segundo ela, a exposição dos pneus às intempéries pode criar condições favoráveis à reprodução de vetores, especialmente do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras arboviroses.

Também participou da reunião o gerente-geral da empresa especializada em logística reversa Reciclanip, Júlio César Martins, que apresentou o funcionamento do sistema de recolhimento e destinação ecologicamente correta dos pneus inservíveis e ressaltou a importância do engajamento dos diferentes segmentos envolvidos para a sustentabilidade do processo.

Após as apresentações, os participantes debateram propostas e alinharam compromissos para aprimorar o fluxo de coleta no município.