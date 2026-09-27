Alopecia areata: como pacientes superam os desafios emocionais e buscam qualidade de vida além da aparência

A alopecia areata é uma condição autoimune imprevisível que afeta cerca de 2% da população mundial, gerando impactos profundos na autoestima dos pacientes.

A alopecia areata é definida pela dermatologista Enilde Borges Costa, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), como uma doença imprevisível. O quadro ocorre quando o organismo ataca o próprio folículo piloso, impedindo o crescimento de fios saudáveis. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a condição pode se manifestar em qualquer fase da vida, apresentando episódios cíclicos de queda e crescimento.

A doença pode se apresentar de três formas principais: em pequenas áreas do couro cabeludo, na versão total, quando há perda de todo o cabelo, ou na forma universal, que atinge todos os pelos do corpo. O diagnóstico é estritamente clínico, realizado em consultório médico, já que não existem exames laboratoriais ou de imagem capazes de identificar a patologia de forma definitiva.

É comum que o diagnóstico seja auxiliado por testes simples, como verificar se fios saem com facilidade ao serem puxados, ou pela observação da ausência de pelos em sobrancelhas, cílios e barba. A dermatologista reforça que a alopecia não causa cicatrizes ou feridas no couro cabeludo, sendo a falha visual o principal sinalizador.

A relação entre fatores emocionais e a carga psicológica

Embora a alopecia possua um componente genético, muitas crises são associadas a gatilhos como infecções ou estresse intenso. Contudo, especialistas alertam que classificar a doença apenas como algo emocional pode gerar sentimentos de culpa nos pacientes. A revisora de livros Beatriz Santos, que convive com a condição desde 2008, relata que médicos frequentemente associavam sua queda de cabelo ao estresse do vestibular, o que causava incômodo e frustração.

Beatriz, que hoje mantém o perfil @debemcomaalopecia, destaca que o foco excessivo na causa emocional desvia a atenção do tratamento médico adequado. Além disso, a jornada de busca por terapias pode ser árdua. No caso de Beatriz, o uso de corticoides, embora tenha trazido resultados temporários, causou efeitos colaterais graves, como a osteopenia ainda na adolescência, levando-a a pausar os Tratamento convencionais.

Redes de apoio e a importância do acolhimento

Para lidar com o impacto psicológico, grupos de apoio tornaram-se fundamentais. A dermatologista Enilde Borges da Costa criou o Alopecia Areata Grupo de Apoio (AAGAP), que oferece um espaço de troca e acolhimento em São Paulo e via WhatsApp. Juliana Fernandes, que frequenta o grupo, conta que a terapia foi essencial para sua ressignificação pessoal, permitindo que ela aceitasse a alopecia universal como parte natural de sua vida.

Mães de crianças com a condição também buscam essa rede para aprender a fortalecer a autoimagem de seus filhos. Paloma Monteiro da Lava, mãe do pequeno Levi, de 5 anos, utiliza as redes sociais para conscientizar e combater o preconceito. Ela enfatiza que o objetivo é ensinar que a falta de cabelo não impede a criança de realizar as mesmas atividades que as outras, promovendo a aceitação e a inclusão desde cedo.

Debates sobre políticas públicas e o Projeto de Lei 801/2022

Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 801/2022, que visa incluir a alopecia areata no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A proposta divide opiniões: enquanto defensores argumentam que o reconhecimento facilitaria o acesso a Tratamento custosos e garantiria direitos, pacientes como Beatriz e Juliana questionam a classificação, afirmando que a condição não limita sua funcionalidade física ou capacidade de trabalho.

Independentemente da classificação legal, o acesso a um atendimento especializado e suporte psicológico permanece como uma necessidade central para muitos pacientes. Protocolos municipais, como o implementado em São Paulo em 2025, focam justamente em oferecer exames e acompanhamento gratuito, garantindo que o cuidado com a saúde mental e física seja priorizado durante todo o processo de convivência com a doença.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. A alopecia areata é uma doença psicossomática? Não, ela é uma doença autoimune com componente genético, embora crises possam ser desencadeadas por estresse ou fatores imunológicos.

2. Existem exames laboratoriais para diagnosticar a alopecia? Não, o diagnóstico é feito exclusivamente através de exame clínico realizado por dermatologista em consultório.

3. O estresse é a causa principal da queda de cabelo? O estresse pode ser um gatilho para episódios de queda, mas não é a causa única ou determinante da doença autoimune.

4. Quais são os principais efeitos colaterais do tratamento com corticoides? O uso prolongado pode causar perda de densidade óssea, como a osteopenia, sendo necessário acompanhamento médico rigoroso.

5. A alopecia areata tem cura definitiva? A doença é cíclica e imprevisível, podendo haver períodos de crescimento e novas quedas, o que torna o acompanhamento médico contínuo essencial.