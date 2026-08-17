Política Editorial e Comercial — Eleições 2026

Ubiratã Online — Portal de Notícias

Vigência: Eleições Gerais de 2026

Última atualização: 17 de agosto de 2026

O Ubiratã Online estabelece esta Política Editorial e Comercial para orientar sua atuação durante as Eleições Gerais de 2026.

Como veículo de comunicação e portal de notícias, o Ubiratã Online buscará oferecer cobertura jornalística independente, responsável, plural e transparente, mantendo separação entre conteúdo jornalístico, opinião e publicidade.

Esta política observa a legislação eleitoral brasileira e as normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicáveis às Eleições 2026.

Durante o período eleitoral, o Ubiratã Online adotará os seguintes princípios:

independência editorial;

liberdade de imprensa;

interesse público;

pluralidade de informações;

tratamento jornalístico equilibrado;

transparência;

verificação das informações;

respeito ao contraditório;

distinção entre jornalismo e publicidade;

respeito à legislação eleitoral.

O portal não condicionará sua cobertura jornalística à contratação de publicidade.

O Ubiratã Online poderá publicar conteúdos jornalísticos relacionados às eleições, incluindo:

notícias;

reportagens;

entrevistas;

perfis de candidatos;

fotografias;

vídeos;

podcasts;

debates;

agendas públicas;

propostas;

planos de governo;

declarações de candidatos;

cobertura de eventos;

informações sobre partidos e federações;

pesquisas eleitorais, quando legalmente divulgáveis;

informações sobre o processo eleitoral;

resultados eleitorais.

A publicação de conteúdo sobre determinado candidato não significa apoio ou preferência editorial do Ubiratã Online.

A seleção das pautas seguirá critérios jornalísticos e de interesse público.

O Ubiratã Online poderá realizar e publicar entrevistas com candidatos.

Sempre que possível, serão adotados critérios objetivos para a realização das entrevistas, buscando proporcionar oportunidade de participação aos candidatos de acordo com critérios jornalísticos previamente estabelecidos.

As entrevistas poderão abordar:

propostas;

educação;

saúde;

segurança;

infraestrutura;

economia;

desenvolvimento regional;

administração pública;

questões municipais, estaduais ou nacionais pertinentes à candidatura;

outros assuntos de interesse dos eleitores.

O candidato poderá apresentar suas ideias e propostas durante a entrevista, desde que o conteúdo permaneça inserido em contexto jornalístico.

A recusa de um candidato em participar de uma entrevista não impedirá a realização de entrevistas com outros candidatos.

O Ubiratã Online poderá publicar matérias relacionadas às atividades públicas e eleitorais dos candidatos.

Exemplos:

“Candidato apresenta propostas para a região durante encontro em Ubiratã”

“Eleições 2026: candidato participa de reunião com lideranças locais”

“Candidato apresenta plano de governo durante evento de campanha”

O conteúdo deverá ser produzido segundo critérios jornalísticos.

Não serão utilizados recursos editoriais para transformar uma notícia em publicidade eleitoral.

Exemplo de conteúdo que não será apresentado como reportagem:

“Vote em Fulano, o melhor candidato para representar Ubiratã.”

O Ubiratã Online poderá utilizar fotografias, imagens, santinhos, logotipos, números eleitorais ou outros materiais produzidos por campanhas quando esses elementos forem necessários ou pertinentes à elaboração de uma matéria, reportagem, entrevista ou outro conteúdo de natureza efetivamente jornalística.

A utilização desses materiais deverá ocorrer dentro de contexto informativo e não terá como finalidade a comercialização de espaço publicitário para propaganda eleitoral.

Por exemplo, uma reportagem sobre determinado candidato poderá utilizar uma fotografia oficial da campanha ou reproduzir visualmente material apresentado pelo candidato quando isso for relevante para a compreensão da notícia.

A utilização jornalística de um material de campanha é diferente da disponibilização desse material como espaço publicitário pago.

O Ubiratã Online não comercializará espaço para que candidatos ou campanhas simplesmente exibam seus santinhos, cards ou peças eleitorais como anúncios.

O Ubiratã Online não comercializará espaços publicitários destinados à propaganda eleitoral.

Isso inclui, entre outros:

banner 300×250;

banner 336×280;

banner 728×90;

banner 660×250;

banner 970×250;

banner 1320×250;

banners para dispositivos móveis;

pop-ups;

intersticiais;

anúncios na página inicial;

anúncios dentro das matérias;

anúncios na sidebar;

anúncios no rodapé.

Também não serão comercializados pacotes de mídia destinados especificamente à promoção eleitoral de candidatos, partidos, federações ou campanhas.

A vedação não impede a existência de conteúdo jornalístico sobre candidatos, inclusive com fotografias e outros elementos visuais, desde que exista finalidade efetivamente jornalística.

O Ubiratã Online não venderá espaço publicitário próprio para propaganda eleitoral de candidatos ou campanhas.

Não serão comercializados produtos como:

“banner eleitoral”;

“pacote eleitoral”;

“campanha eleitoral no portal”;

“destaque eleitoral pago”;

“candidato em destaque”;

“matéria patrocinada eleitoral”;

“entrevista patrocinada”;

“publieditorial eleitoral”;

“post patrocinado eleitoral”.

A denominação comercial utilizada para o produto não altera sua natureza. Caso a finalidade real seja promover eleitoralmente uma candidatura mediante pagamento, o conteúdo será tratado como propaganda eleitoral.

O Ubiratã Online manterá separação entre:

Produzido segundo critérios editoriais e de interesse público.

Contratado por anunciante e identificado de forma adequada.

Durante o período eleitoral, o portal não utilizará publicidade comercial como mecanismo para favorecer determinada candidatura.

O pagamento de publicidade comercial comum não dará ao anunciante direito de interferir no conteúdo editorial.

O Ubiratã Online não comercializará matérias, entrevistas ou reportagens cuja finalidade seja promover eleitoralmente determinado candidato mediante pagamento.

Não serão vendidos:

publieditoriais eleitorais;

entrevistas pagas;

reportagens pagas;

matérias favoráveis contratadas;

especiais eleitorais patrocinados;

posições privilegiadas em páginas de notícias;

destaques editoriais adquiridos mediante pagamento.

Conteúdo jornalístico poderá mencionar candidatos, partidos e campanhas independentemente de contratação comercial.

O Ubiratã Online poderá inserir, em matérias jornalísticas, links para páginas oficiais de candidatos, partidos, federações ou campanhas.

Poderão ser utilizados links para:

Instagram;

Facebook;

YouTube;

site oficial;

outras plataformas oficiais.

A utilização do link deverá possuir finalidade informativa e estar relacionada ao conteúdo publicado.

Exemplo:

“O candidato também apresenta suas propostas em seu site oficial e nas redes sociais.”

O simples fornecimento de um link, dentro de contexto jornalístico, não significa apoio editorial à candidatura.

Publicações públicas de candidatos, partidos ou campanhas poderão ser incorporadas ou reproduzidas em matérias quando houver interesse jornalístico.

O Ubiratã Online poderá, por exemplo, utilizar uma publicação do candidato para:

informar uma declaração;

registrar uma proposta;

noticiar um evento;

contextualizar uma controvérsia;

apresentar uma posição política;

informar uma agenda.

Sempre que possível, será indicado que o conteúdo pertence originalmente ao respectivo perfil.

As redes sociais oficiais do Ubiratã Online poderão ser utilizadas para divulgação da cobertura jornalística das eleições.

Poderão ser publicados:

links para reportagens;

vídeos jornalísticos;

entrevistas;

fotografias;

trechos de matérias;

informações eleitorais;

cobertura de eventos;

debates;

resultados;

informações de interesse público.

O portal não comercializará posts, reels, stories ou vídeos destinados à propaganda eleitoral de candidatos.

O Ubiratã Online poderá utilizar plataformas de publicidade digital em seu site, observadas as regras e políticas das respectivas plataformas.

Quando tecnicamente possível, o portal poderá adotar mecanismos de controle ou bloqueio de categorias de publicidade relacionadas a política e eleições.

Publicidade automaticamente exibida por terceiros deverá ser diferenciada do conteúdo editorial produzido pelo Ubiratã Online.

O portal não deverá negociar diretamente com candidatos para inserir propaganda eleitoral em espaços publicitários próprios.

O Ubiratã Online poderá receber:

releases;

fotografias;

vídeos;

notas;

documentos;

propostas;

agendas;

informações sobre eventos;

posicionamentos oficiais.

O recebimento do material não implica obrigação de publicação.

O material poderá ser:

utilizado como fonte;

editado;

contextualizado;

confrontado com outras informações;

transformado em reportagem;

publicado quando possuir relevância jornalística;

recusado quando não atender aos critérios editoriais ou legais.

O Ubiratã Online buscará proporcionar cobertura jornalística plural e equilibrada.

Isso não significa que todos os candidatos necessariamente terão o mesmo número de matérias, pois a cobertura dependerá dos fatos, acontecimentos e critérios jornalísticos.

Entretanto, o portal evitará deliberadamente:

favorecer uma candidatura;

prejudicar outra candidatura;

criar conteúdo promocional disfarçado de notícia;

conceder espaço editorial mediante pagamento;

retirar ou alterar conteúdo jornalístico por interesse eleitoral.

O Ubiratã Online poderá publicar pesquisas eleitorais regularmente realizadas e divulgáveis, desde que sejam observadas as exigências legais.

Sempre que aplicável, a publicação informará dados como:

instituto responsável;

contratante;

período da pesquisa;

número de entrevistados;

margem de erro;

nível de confiança;

metodologia;

número de registro perante a Justiça Eleitoral, quando exigido.

O portal não modificará resultados de pesquisas.

O Ubiratã Online não publicará deliberadamente conteúdo falso ou manipulado com a finalidade de enganar o eleitorado.

Materiais produzidos ou modificados por inteligência artificial serão submetidos a avaliação editorial.

O portal poderá recusar conteúdos que apresentem:

deepfakes;

montagens enganosas;

áudio falsificado;

vídeo manipulado;

documentos falsificados;

informações sem fonte confiável;

conteúdos fora de contexto utilizados para induzir o eleitor ao erro.

Comentários publicados por terceiros poderão ser moderados ou removidos quando apresentarem:

ameaças;

ofensas;

conteúdo ilegal;

discurso de ódio;

informações manifestamente falsas;

propaganda eleitoral irregular;

conteúdo fraudulento;

spam;

conteúdo automatizado;

violação de direitos de terceiros.

Os comentários de usuários não representam necessariamente a posição editorial do Ubiratã Online.

O Ubiratã Online respeitará as decisões da Justiça Eleitoral relativas ao direito de resposta.

Erros jornalísticos comprovados poderão ser corrigidos espontaneamente.

Quando necessário, a correção será apresentada de maneira clara e proporcional à relevância da informação corrigida.

Nenhum candidato, partido, federação, assessor ou anunciante poderá determinar:

quais matérias serão publicadas;

quais matérias deixarão de ser publicadas;

qual candidato receberá destaque editorial;

alteração de título jornalístico por interesse eleitoral;

retirada de fotografia;

retirada de informação verdadeira;

publicação de conteúdo favorável mediante pagamento.

A contratação de publicidade comercial, quando legalmente permitida, não confere ao anunciante controle sobre o conteúdo editorial.

Solicitações relacionadas à cobertura jornalística poderão ser encaminhadas à equipe do Ubiratã Online.

Sempre que possível, deverão conter:

nome do candidato;

cargo;

partido ou federação;

identificação do responsável;

telefone ou e-mail para contato;

origem das informações;

documentos ou materiais de apoio.

O envio de material não garante sua publicação.

O Ubiratã Online manterá identificação clara entre conteúdo editorial e publicidade.

Conteúdos publicitários comerciais serão identificados de acordo com sua natureza.

Nenhuma publicidade será apresentada de forma deliberadamente destinada a fazer o leitor acreditar que se trata de uma reportagem independente.

Durante o período eleitoral, o Ubiratã Online adotará a seguinte regra:

O portal poderá realizar cobertura jornalística das candidaturas, inclusive utilizando fotografias, declarações, propostas, materiais visuais e links oficiais quando necessários à informação jornalística, mas não comercializará espaço publicitário próprio para propaganda eleitoral de candidatos, partidos, federações ou campanhas.

Essa regra busca preservar simultaneamente:

a liberdade de imprensa;

o direito à informação;

a atividade jornalística;

a independência editorial;

a legislação eleitoral.

Esta Política entra em vigor durante o período eleitoral das Eleições Gerais de 2026 e poderá ser atualizada diante de:

novas resoluções do TSE;

decisões da Justiça Eleitoral;

alterações legislativas;

orientações oficiais;

mudanças relevantes na regulamentação eleitoral.

O Ubiratã Online reafirma seu compromisso com o jornalismo local e com o direito da população de Ubiratã e região ao acesso à informação.

Durante as Eleições 2026, o portal continuará realizando cobertura jornalística dos acontecimentos eleitorais, ouvindo candidatos, divulgando propostas, acompanhando eventos e levando ao público informações relevantes para o exercício do voto.

O Ubiratã Online não comercializará sua independência editorial.

Jornalismo é informação. Publicidade é publicidade.

Essa separação será mantida durante todo o período eleitoral.

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