Gana prende sete mulheres por venda de ‘buquês’ feitos com cédulas

Sete mulheres foram presas em Accra acusadas de usar cédulas para produzir ‘buquês de dinheiro’ e decorar bolos; Bank of Ghana classifica prática como ilegal

Em 6 de outubro de 2026, autoridades de Gana realizaram prisões de sete pessoas, todas mulheres, após uma operação que investigou a produção e venda de “buquês” feitos com cédulas e a decoração de bolos com dinheiro na capital, Accra.

Acusações e consequência jurídica

O Bank of Ghana informou que a prática é ilegal, qualificando-a como uso indevido e manuseio impróprio do cedi, a moeda nacional. A instituição também disse que as suspeitas serão processadas; elas podem ser multadas ou cumprir pena de prisão, a ser determinada pelo tribunal.

Posição do banco central

Dinah Bonzi, oficial do departamento de moeda do Bank of Ghana, afirmou que “o cedi de Gana é moeda legal… e deve ser tratado com respeito. O uso indevido ou abuso da moeda é um delito e pode acarretar sanções sob a lei”. Ela acrescentou que “a prisão de hoje deve servir como um aviso claro ao público”.

O Bank of Ghana já havia emitido um comunicado em julho alertando que atos que depreciem ou prejudiquem a moeda, incluindo condutas que minem seu valor ou uso legal, podem constituir infração. Entre as práticas condenadas estão o “spraying” (jogar notas em eventos), escrever ou alterar cédulas e usá-las em decorações como arranjos florais e bolos.

Contexto regional

A reportagem cita que o uso de decorações com dinheiro se tornou mais comum em Gana e que autoridades em outros países africanos — incluindo Quênia, Nigéria, África do Sul e Botswana — também têm emitido advertências contra o mau uso das respectivas moedas.