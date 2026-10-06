Milhares de estudantes se reúnem em Lille contra o que descrevem como subinvestimento no ensino médio

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Os manifestantes protestam contra o que descrevem como subinvestimento no ensino médio. A BBC relata que as demonstrações continuavam ocorrendo em várias cidades da France na mesma terça-feira.
O correspondente Europe da BBC, Nick Beake, esteve em Lille e informou ter observado uma forte presença policial nas proximidades. Até o momento da reportagem, não havia sinais de incidentes no local, disse a emissora.
A reportagem da BBC também recorda que algumas manifestações na semana anterior terminaram em episódios de violência, com confrontos entre manifestantes e autoridades.