Milhares de estudantes se reúnem em Lille contra o que descrevem como subinvestimento no ensino médio

Multidão na Place de la République em Lille na terça-feira (6 de outubro de 2026); segundo a BBC, há forte presença policial e, por ora, sem registros de incidentes

Os manifestantes protestam contra o que descrevem como subinvestimento no ensino médio. A BBC relata que as demonstrações continuavam ocorrendo em várias cidades da France na mesma terça-feira.

Situação no local

O correspondente Europe da BBC, Nick Beake, esteve em Lille e informou ter observado uma forte presença policial nas proximidades. Até o momento da reportagem, não havia sinais de incidentes no local, disse a emissora.

Contexto recente

A reportagem da BBC também recorda que algumas manifestações na semana anterior terminaram em episódios de violência, com confrontos entre manifestantes e autoridades.