Gregório Lopes, 81, está desaparecido há seis meses em Foz do Iguaçu

Familiares e a Polícia Civil seguem sem notícias; últimas imagens mostram o idoso caminhando pela cidade no dia 6 de abril

Gregório Lopes, de 81 anos, está desaparecido desde 6 de abril em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O idoso, que tem Alzheimer, saiu de casa enquanto ficou sozinho por um curto período e não foi mais localizado.

Segundo a família, imagens obtidas registram Gregório caminhando pela cidade no dia do desaparecimento. Apesar das buscas realizadas por parentes, amigos e conhecidos ao longo dos últimos seis meses, não houve confirmação sobre o paradeiro dele.

Buscas da família e registros

Imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais e relatos de seguranças de um shopping próximo — local que Gregório costumava visitar para tomar sorvete — ajudaram a família a tentar reconstruir o trajeto dele no dia 6 de abril. Familiares percorreram hospitais, delegacias, bairros e unidades de saúde em busca de pistas.

A família relatou ainda hipóteses sobre como o idoso deixou a casa, mencionando a possibilidade de o portão ter ficado encostado ou de Gregório ter encontrado uma chave, mas essas são suposições e não foram confirmadas.

Investigação Polícia

A Polícia Civil do Paraná informou que mantém a investigação e realiza o cruzamento de informações com registros de hospitais, instituições de assistência, unidades de saúde e óbitos de pessoas não identificadas. A corporação afirmou que continua verificando as informações recebidas sobre o possível paradeiro do idoso.

Seis meses após o desaparecimento, não há novas informações públicas que indiquem onde Gregório Lopes esteja.