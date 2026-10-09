Giane Alves: a trajetória da modelo baiana e ex-frentista que faleceu aos 32 anos após infarto

A trajetória de Giane Alves, a modelo baiana que saiu dos postos de gasolina para brilhar em passarelas internacionais como Milão, Nova York e Londres

A morte da modelo baiana Giane Alves, aos 32 anos, causou comoção após a confirmação do falecimento pelo seu agente, Miguel Crispim. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a modelo sofreu um infarto agudo do miocárdio enquanto acompanhava o filho caçula em uma consulta médica de rotina na cidade de Condeúba, no sudoeste da Bahia.

O episódio ocorreu na sexta-feira (2), mas a notícia foi confirmada oficialmente apenas na terça-feira (6). Giane havia dado à luz seu segundo filho há aproximadamente 45 dias. Segundo relatos de seu agente, ela passou mal e desmaiou durante o atendimento do bebê, sendo prontamente assistida, porém não resistiu ao quadro clínico.

A história de Giane Alves é marcada por uma trajetória de superação pessoal e profissional. Antes de alcançar o sucesso nas passarelas, ela trabalhava como frentista em um posto de combustíveis em São Paulo, onde foi descoberta por uma olheira que viu nela o potencial para o mercado da moda.

De frentista a modelo internacional

Após o convite da agência, Giane iniciou sua carreira profissional aos 21 anos. Com dedicação e talento, ela expandiu seu trabalho para diversos mercados internacionais, realizando ensaios e desfiles em cidades como Milão, Nova York, Londres e Hamburgo. A modelo estampou páginas de publicações renomadas, como a Vogue Itália e a L’Officiel Brasil.

Vida pessoal e legado

Nos últimos anos, Giane optou por retornar à sua terra natal, na Bahia, para ficar mais próxima da família. Ela era casada com José Sobrinho e deixa dois filhos, Gael, de 7 anos, e o recém-nascido Felipe. De acordo com o agente, a modelo não possuía histórico de problemas de saúde e realizou todos os exames necessários durante a gestação, que ocorreu sem complicações.

Despedida e homenagens

O sepultamento de Giane Alves foi realizado no sábado (3), no Cemitério Municipal do distrito de Alegre, onde ela nasceu. A notícia de sua partida precoce gerou diversas manifestações de pesar, lembrando não apenas a profissional de sucesso, mas também a mulher que construiu uma carreira sólida partindo de uma origem humilde.

Perguntas frequentes sobre o caso

Qual foi a causa da morte de Giane Alves? A causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio, conforme confirmado pelo seu agente.

Onde a modelo faleceu? Ela faleceu na cidade de Condeúba, na Bahia, enquanto acompanhava o filho caçula em uma consulta médica.

Como Giane Alves começou sua carreira? Ela foi descoberta enquanto trabalhava como frentista em um posto de gasolina em São Paulo.

Quais trabalhos de destaque ela realizou? Giane trabalhou em cidades como Milão e Nova York, além de ter participado de editoriais na Vogue Itália e L’Officiel Brasil.

A modelo apresentava problemas de saúde? Segundo seu agente, não havia histórico de problemas de saúde conhecidos e a gestação ocorreu sem complicações.