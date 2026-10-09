TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no Rio de Janeiro até domingo após decisão do TSE sobre candidatura

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro determinou a interrupção imediata da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão em todo o estado.

A determinação foi oficializada nesta quinta-feira (8) pelo presidente do TRE-RJ, o desembargador Cláudio de Mello Tavares. A suspensão das peças publicitárias dos candidatos permanece válida até o próximo domingo (11).

O objetivo principal da interrupção é aguardar a definição oficial sobre os resultados da eleição para governador. A medida foi tomada após uma decisão relevante do plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ocorrida na manhã de hoje, conforme informação divulgada pela Agência Brasil.

Anulação de votos e impacto no pleito

O plenário do TSE decidiu pela anulação dos votos recebidos pelo candidato ao governo do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (Republicanos), durante o primeiro turno das eleições majoritárias.

Com a decisão da maioria dos ministros, a Justiça Eleitoral determinou que seja realizada uma retotalização dos votos válidos em todo o estado, excluindo da contagem final aqueles que foram direcionados ao candidato do Republicanos.

Mudança na configuração do segundo turno

A alteração no cenário eleitoral é significativa. De acordo com os dados apresentados, a nova totalização fará com que Douglas Ruas (PL) seja considerado eleito ainda no primeiro turno.

Dessa forma, a necessidade de realizar um segundo turno entre Douglas Ruas e Eduardo Paes (PSD) é descartada pela nova interpretação jurídica e contagem dos votos válidos após a exclusão da candidatura de Garotinho.

Próximos passos do TRE-RJ

O Tribunal Regional Eleitoral confirmou que o procedimento de retotalização dos votos para o cargo de governador está agendado para o próximo sábado (10).

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Por que a propaganda eleitoral foi suspensa no RJ? A suspensão foi determinada pelo TRE-RJ devido à anulação dos votos de Anthony Garotinho pelo TSE, exigindo uma retotalização dos votos válidos.

2. Até quando a propaganda eleitoral gratuita ficará suspensa? A interrupção das peças no rádio e na TV vale até o próximo domingo, dia 11.

3. Quando será feita a retotalização dos votos? O TRE-RJ realizará a retotalização dos votos para governador no sábado, dia 10, a partir das 15h.

4. Quem foi afetado pela decisão do TSE? A decisão anulou os votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos) no primeiro turno.

5. Haverá segundo turno no Rio de Janeiro? Com a retotalização, Douglas Ruas (PL) será considerado eleito no primeiro turno, eliminando a necessidade de um segundo turno com Eduardo Paes.