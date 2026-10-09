Projeto de lei permite que Santas Casas utilizem licitações do governo para Compras insumos médicos mais baratos

O Projeto de Lei 3339/26 propõe uma mudança estratégica na Nova Lei de Licitações para permitir que Santas Casas e hospitais filantrópicos acessem preços reduzidos em insumos médicos.

A iniciativa, que atualmente tramita na Câmara dos Deputados, busca desonerar instituições que desempenham um papel fundamental no atendimento à população brasileira. A proposta pretende simplificar o acesso a materiais hospitalares essenciais por meio de uma integração maior com as compras realizadas pelo poder público.

O foco central é permitir que essas entidades utilizem as atas de registro de preços já consolidadas pela administração Publicar federal ou estadual. Conforme informação divulgada pela Agência Câmara, o projeto não gera novos gastos para a União, focando apenas na racionalização dos recursos que já são repassados a essas unidades de saúde.

Segundo o parlamentar, a medida visa corrigir distorções que encarecem os custos operacionais das instituições que atendem o SUS.

Adesão a atas de registro de preços

O principal mecanismo previsto no projeto é a possibilidade de adesão às atas de registro de preços. Na prática, se o governo federal ou estadual realizar uma licitação de grande porte, conseguindo valores menores devido ao volume, a Santa Casa poderá adquirir seus insumos pelo mesmo preço negociado, aproveitando o desconto obtido pelo ente público.

Modalidades de compras simplificadas

Além da adesão, o texto apresenta outras alternativas para facilitar o abastecimento hospitalar.

Critérios de transparência e exigências

Para usufruir dessas facilidades, a instituição precisa cumprir requisitos rigorosos. É necessário comprovar que, no mínimo, 60% dos atendimentos são destinados ao SUS, além de publicar todos os contratos em um portal de transparência. Também é obrigatório demonstrar que a adesão à ata traz vantagem econômica real e obter autorização prévia do órgão público gerenciador da licitação original.

Próximos passos na Câmara

A proposta seguirá para análise das comissões de Saúde, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para que a medida entre em vigor, o projeto precisa ser aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal.

Perguntas Frequentes

1. O que muda para as Santas Casas com esse projeto?As instituições poderão Compras insumos médicos utilizando os preços já negociados pelo governo em licitações, garantindo custos menores.

2. Quais entidades podem participar?

Hospitais filantrópicos e Santas Casas que comprovem destinar ao menos 60% de seus atendimentos ao SUS.

3. O projeto gera novos gastos para o governo federal?

Não. Segundo o autor da proposta, a medida apenas racionaliza o dinheiro que já é repassado às instituições.

4. Como será garantida a transparência das compras?

As entidades serão obrigadas a publicar todos os contratos e aquisições em um portal eletrônico de transparência.

5. O que é necessário para utilizar a ata de preços do governo?

Além de cumprir os requisitos de atendimento ao SUS, a entidade deve provar a vantagem econômica e obter autorização do órgão público que gerenciou a licitação inicial.