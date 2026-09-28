Gilmar Mendes exige identificação de ministros citados no caso Master para destravar julgamento no STF

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A demanda foi apresentada por meio de uma questão de ordem durante o julgamento que analisa a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. A medida busca esclarecer quais membros da Corte aparecem nos diálogos extraídos do celular de Vorcaro.
Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, Mendes argumenta que a identificação é um passo fundamental para garantir a lisura do processo. O ministro defende que o julgamento de Moraes deve permanecer suspenso até que esses nomes sejam revelados ao tribunal.
Para o ministro Gilmar Mendes, o sigilo sobre a identidade dos citados impede a definição de quem possui legitimidade para atuar nos processos. Ele destacou que, sem saber quais integrantes da Corte foram mencionados, torna-se impossível determinar quem estaria impedido de votar nas ações correlatas ao caso Master.
Mendes afirmou categoricamente que apuração parcial é apuração viciada, argumentando que o recorte do objeto da investigação já constitui, por si só, um juízo prévio sobre o que deve ou não ser esclarecido pelo Judiciário.
O cenário atual do processo no STF envolve uma pendência importante. No último dia 15, o ministro Flávio Dino pediu vista dos autos, o que interrompeu a análise sobre a viabilidade da investigação contra Alexandre de Moraes.
Com o pedido de vista, o prazo regimental para a devolução do processo à pauta de julgamentos é de 90 dias. Até lá, a discussão sobre a identificação dos magistrados citados nas conversas de Daniel Vorcaro deve permanecer como um ponto central de debate entre os ministros.
1. Por que Gilmar Mendes quer identificar ministros no caso Master?
O ministro entende que a identificação é necessária para garantir a transparência e definir quem está impedido de julgar os processos, evitando que a apuração seja considerada parcial.
2. O que o ministro disse sobre a parcialidade da investigação?
Mendes declarou que uma apuração parcial é viciada, pois o recorte do objeto da investigação configura um juízo prévio sobre o que merece ser esclarecido.
3. Quem é o ex-banqueiro citado no caso?
Trata-se de Daniel Vorcaro, cujas conversas extraídas de seu celular deram origem às menções a ministros e juízes que agora estão sob análise do Supremo.
4. Qual o status atual do julgamento sobre Alexandre de Moraes?
O julgamento está suspenso devido a um pedido de vista feito pelo ministro Flávio Dino no dia 15 de setembro.
5. Qual o prazo para o retorno do processo ao plenário?
O ministro Flávio Dino tem um prazo de 90 dias para devolver o processo para que o julgamento seja retomado pela Corte.