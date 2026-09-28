Gilmar Mendes exige identificação de ministros citados no caso Master para destravar julgamento no STF

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou formalmente a identificação de todos os magistrados citados nas investigações envolvendo o Banco Master e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A demanda foi apresentada por meio de uma questão de ordem durante o julgamento que analisa a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. A medida busca esclarecer quais membros da Corte aparecem nos diálogos extraídos do celular de Vorcaro.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, Mendes argumenta que a identificação é um passo fundamental para garantir a lisura do processo. O ministro defende que o julgamento de Moraes deve permanecer suspenso até que esses nomes sejam revelados ao tribunal.

O impacto da identificação nos impedimentos

Para o ministro Gilmar Mendes, o sigilo sobre a identidade dos citados impede a definição de quem possui legitimidade para atuar nos processos. Ele destacou que, sem saber quais integrantes da Corte foram mencionados, torna-se impossível determinar quem estaria impedido de votar nas ações correlatas ao caso Master.

Mendes afirmou categoricamente que apuração parcial é apuração viciada, argumentando que o recorte do objeto da investigação já constitui, por si só, um juízo prévio sobre o que deve ou não ser esclarecido pelo Judiciário.

Suspensão e prazos do julgamento

O cenário atual do processo no STF envolve uma pendência importante. No último dia 15, o ministro Flávio Dino pediu vista dos autos, o que interrompeu a análise sobre a viabilidade da investigação contra Alexandre de Moraes.

Com o pedido de vista, o prazo regimental para a devolução do processo à pauta de julgamentos é de 90 dias. Até lá, a discussão sobre a identificação dos magistrados citados nas conversas de Daniel Vorcaro deve permanecer como um ponto central de debate entre os ministros.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Por que Gilmar Mendes quer identificar ministros no caso Master?

O ministro entende que a identificação é necessária para garantir a transparência e definir quem está impedido de julgar os processos, evitando que a apuração seja considerada parcial.

2. O que o ministro disse sobre a parcialidade da investigação?

Mendes declarou que uma apuração parcial é viciada, pois o recorte do objeto da investigação configura um juízo prévio sobre o que merece ser esclarecido.

3. Quem é o ex-banqueiro citado no caso?

Trata-se de Daniel Vorcaro, cujas conversas extraídas de seu celular deram origem às menções a ministros e juízes que agora estão sob análise do Supremo.

4. Qual o status atual do julgamento sobre Alexandre de Moraes?

O julgamento está suspenso devido a um pedido de vista feito pelo ministro Flávio Dino no dia 15 de setembro.

5. Qual o prazo para o retorno do processo ao plenário?

O ministro Flávio Dino tem um prazo de 90 dias para devolver o processo para que o julgamento seja retomado pela Corte.