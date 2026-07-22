Goiás x Sport: onde assistir e detalhes sobre a partida

Com direito a visita especial do ídolo Sandro Goiano, nesta terça-feira (21), o Sport finalizou a preparação para o jogo contra o Goiás, marcado para quarta-feira (22), às 20h30, no Estádio da Serrinha, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Na nona posição da tabela, com 27 pontos, o Leão entrará com foco total na conquista da vitória fora de casa, de olho no G6 da competição.

Um das principais contratações da janela do meio do ano, o meia-atacante Diego Hernández externou sua confiança no elenco e na determinação do grupo rubro-negro para o confronto com o time goiano.

“Trata-se de uma partida decisiva para o decorrer do nosso trabalho na disputa do Brasileiro. Fizemos uma boa preparação e temos um excelente elenco, um grupo unido que está em busca dos melhores resultados e dos objetivos traçados. É com esta mentalidade que entraremos em campo diante do Goiás”, declarou Hernández.

Onde assistir: Disney+ (premium).

Ficha do jogo

Goiás x Sport

Data: 22 de julho

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha (Goiás/GO)