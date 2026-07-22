Resultado Lotofácil 3742 de hoje (22/07/2026): veja os números sorteados

Nesta quarta-feira, 22 de julho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3742 da Lotofácil. Com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão (ou o valor acumulado para o dia), a extração acontece a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Se você fez a sua aposta até as 19h nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa, fique atento.

Resultado da Lotofácil 3742: Em Instantes.

Atenção: Os números sorteados do Resultado Lotofácil 3742 serão apresentados exclusivamente nesta matéria em tempo real assim que o sorteio for concluído pela equipe da Caixa Econômica Federal a partir das 21h. Atualize esta página após o horário informado para conferir a dezenas sorteadas e o rateio dos prêmios!

Como funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares e queridinhas dos apostadores brasileiros devido à sua facilidade de premiação.

Para apostar, o volante contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). O apostador deve marcar no mínimo 15 números e no máximo 20. Faturam prêmios as apostas que acertarem 15, 14, 13, 12 ou 11 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da Teimosinha.

Tabela de preços e probabilidades

Quanto mais números você marcar no bilhete, maiores são as suas chances de ganhar — e maior é o custo do jogo. Confira a relação de valores e chances de acerto:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) Chance de Acertar os 15 Números 15 números (Aposta simples) R$ 3,00 1 em 3.268.760 16 números R$ 48,00 1 em 204.297 17 números R$ 408,00 1 em 24.035 18 números R$ 2.448,00 1 em 4.005 19 números R$ 11.628,00 1 em 843 20 números R$ 46.512,00 1 em 211

Valores de referência baseados na tabela oficial de apostas da Caixa.

Como funcionam os Bolões da Lotofácil?

O Bolão Caixa é a opção ideal para quem quer aumentar as chances de acerto gastando menos, pois permite fazer apostas em grupo.

Valor mínimo: Os bolões da Lotofácil têm preço mínimo de R$ 12,00.

Os bolões da Lotofácil têm preço mínimo de R$ 12,00. Cotas: Cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

Cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. Quantidade de apostas: É possível realizar um bolão de 2 a 100 cotas, dependendo da quantidade de números marcados.

Você pode comprar cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas (com taxa de serviço de até 35%) ou montar seu próprio grupo com amigos e familiares diretamente no atendente da lotérica ou pelo portal de Loterias Caixa.

Resgate de prêmios

Caso seu bilhete seja um dos contemplados no concurso 3742, você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa:

Prêmios brutos até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas lotéricas.

Podem ser resgatados diretamente nas lotéricas. Prêmios acima desse valor: Devem ser retirados exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original, CPF e o bilhete original premiado.

Os prêmios prescrevem em 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).