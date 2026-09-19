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🔥🥩 PARTIU CHURRASCO? ENTÃO PARTIU PARANÁ SUPERMERCADOS!
O fim de semana pede aquele churrasco caprichado! E no Paraná Supermercados você encontra ofertas especiais para garantir tudo o que precisa para reunir a família e os amigos. 🛒🔥
Aproveite os preços, escolha seus favoritos e prepare a churrasqueira!
Partiu churrasco, partiu economia! 😁
📅 Ofertas válidas de 18 a 20 de setembro.
📍 Paraná Supermercados
📍 Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
📸 Instagram: @paranasupermercados
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