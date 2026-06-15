Goleiro de Cabo Verde tem nome em homenagem a ex-jogador do Botafogo; conheça

A seleção de Cabo Verde vai fazer sua estreia numa Copa do Mundo, nesta segunda-feira (15), às 13h, contra a Espanha, no Estádio de Atlanta, na abertura do Grupo H. E para enfrentar uma das seleções mais poderosas do torneio, os cabo-verdianos confiam em um de seus jogadores mais simbólicos: Vozinha, apelido de Josimar José Évora Dias, o goleiro da equipe africana.

Um dos atletas mais velhos do Mundial, Vozinha tem 40 anos, mas a alcunha é antiga. Vem de infância, da época em que o jogador brincava na rua. Criado pelos avós, era para eles que Josimar recorria quando entrava em conflito com a criançada. O nome do jogador, por sua vez, é uma homenagem a Josimar Higino Pereira, lateral-direito revelado pelo Botafogo que jogou a Copa de 1986.

Josimar virou titular da seleção brasileira que disputou o Mundial de 1986 depois da lesão de Édson Boaro. E foi importante para o Brasil naquela campanha: marcou dois golaços, contra a Irlanda do Norte e contra a Polônia, logo em seus dois primeiros jogos pela Seleção. Josimar também fez parte daquele Botafogo que conquistou o Campeonato Carioca de 1989, encerrando um jejum de 21 anos sem títulos estaduais.

O jogo contra a Espanha será o 90º de Vozinha pela seleção de Cabo Verde — é o segundo atleta com mais jogos pela seleção, ficando atrás somente de Ryan Mendes, que tem 96. Atualmente, ele está sem clube depois de encerrar seu contrato com o CD Chaves, de Portugal, logo antes de começar a Copa do Mundo. Ele também já defendeu clubes como Progresso (Angola), Zimbru Chisinau (Moldávia), AEL Limassol (Chipre), AS Trencin (Eslováquia) e Gil Vicente (Portugal).

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Corinthia Mes