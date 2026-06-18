Governo congela orçamento e reduz repasses a universidades do Paraná

Um decreto do Governo Federal, publicado em 29 de maio, oficializou o congelamento de R$ 23,6 bilhões do Orçamento Geral da União para o restante de 2026. Desse total, cerca de R$ 18,7 bilhões recaem diretamente sobre ministérios e órgãos do Poder Executivo. A medida tem reflexos em diversas áreas no Paraná, incluindo o funcionamento das universidades federais e a execução de projetos.

O bloqueio foi adotado após uma reavaliação das contas públicas indicar aumento nas despesas obrigatórias, especialmente com benefícios previdenciários. Para cumprir as metas fiscais estabelecidas para o ano, o governo decidiu restringir parte das chamadas despesas discricionárias, que englobam gastos não obrigatórios destinados à manutenção da máquina pública, investimentos e custeio de serviços.

Entre as pastas mais afetadas está o Ministério da Educação (MEC), que teve R$ 1,61 bilhão de seu orçamento discricionário bloqueado. No decreto de programação orçamentária publicado em fevereiro, o MEC contava com uma dotação de R$ 41,07 bilhões para despesas discricionárias. Com a atualização, o limite disponível foi reduzido para R$ 39,46 bilhões. Além disso, outro R$ 1,09 bilhão em emendas parlamentares também foi retido.

A medida não atinge despesas obrigatórias, como salários, aposentadorias, benefícios previdenciários e demais gastos de pessoal. O impacto recai principalmente sobre o funcionamento cotidiano dos órgãos públicos e sobre investimentos planejados para este ano.

Na prática, universidades federais e demais instituições vinculadas ao MEC podem enfrentar dificuldades para ampliar projetos, iniciar novas obras ou manter contratos de custeio.

Entre as despesas potencialmente afetadas estão a aquisição de insumos para laboratórios, o financiamento de pesquisas científicas, serviços terceirizados e o pagamento de contas essenciais, como energia elétrica, água, internet, vigilância e manutenção predial.

Como o bloqueio impacta o Paraná?

No Paraná, a medida atinge diretamente as instituições federais de ensino. Universidades como a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) afirmam que ainda não registraram prejuízos imediatos em suas atividades, mas acompanham com atenção os desdobramentos do contingenciamento orçamentário.

Embora os pagamentos e contratos permaneçam em dia, as instituições já adotam medidas de cautela diante da redução dos repasses federais. Em nota, a UTFPR informou que os recursos financeiros atualmente recebidos estão sendo direcionados prioritariamente para o pagamento de bolsas e auxílios estudantis. “As demais despesas de custeio serão pagas gradualmente, à medida que houver a regularização e ampliação dos limites financeiros disponibilizados à Universidade”, informou a instituição.

Situação semelhante ocorre na Unila. “A instituição tem priorizado o pagamento de bolsas estudantis, contratos de serviços terceirizados e pequenos credores. O MEC segue realizando repasses financeiros semanais à Universidade; no entanto, os valores disponibilizados permanecem abaixo do montante necessário para cobrir integralmente os compromissos previstos a cada semana”, destacou a universidade.

Na UFPR, o contingenciamento também alterou o fluxo de repasses financeiros enviados pelo Ministério da Educação. Apesar disso, a instituição informou que todos os contratos seguem sendo honrados e que não há impactos operacionais imediatos decorrentes da medida.

Já a UFFS afirmou que mantém monitoramento constante da execução orçamentária e dos repasses, mas que, até o momento, não há riscos. “A administração da UFFS mantém o monitoramento permanente da execução orçamentária e dos repasses realizados pelo MEC, avaliando eventuais impactos que possam decorrer das restrições orçamentárias anunciadas. Até o momento, não há contratos ou serviços em situação de risco em decorrência dessa medida”, informou a instituição.

A reportagem também procurou o Instituto Federal do Paraná (IFPR) sobre eventuais impactos provocados pelo decreto, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

Bloqueio orçamentário atinge outros setores

O contingenciamento de recursos não se limita à área da educação. Outros ministérios também sofreram bloqueios em seus orçamentos para 2026. O Ministério da Defesa concentra a maior redução, com R$ 4,36 bilhões congelados. Na sequência aparecem o Ministério das Cidades, com R$ 3,32 bilhões, e o Ministério dos Transportes, que teve R$ 1,50 bilhão bloqueado.

Entre as exceções ao contingenciamento estão os ministérios da Previdência Social, da Justiça e Segurança Pública e do Trabalho e Emprego, que não tiveram bloqueios significativos anunciados nesta etapa da programação orçamentária. Essas áreas foram preservadas em razão da natureza de suas despesas e das prioridades definidas pelo governo federal.