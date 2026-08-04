Carro fica pendurado em árvore após acidente na PR-542

Um acidente impressionante deixou um carro pendurado em árvore na PR-542, entre Colorado e Itaguajé, no Norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (3). A cena inusitada chamou a atenção de moradores e motoristas que trafegavam pela rodovia, ao verem o veículo suspenso entre os galhos às margens da estrada.

De acordo com informações preliminares, o motorista do automóvel, que transportava moradores de Uniflor, perdeu o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da pista e ficasse preso na árvore. Apesar do susto e do impacto, os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves e passam bem.

Equipes de resgate e atendimento médico foram acionadas rapidamente ao local para prestar os primeiros socorros. A Polícia Rodoviária acompanhou a ocorrência, orientando o trânsito e auxiliando na remoção do veículo da árvore. As causas do acidente na PR-542 ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Fonte: Portal Nova Santa Rosa