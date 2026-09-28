Eleições 2026: Paraná confirma decisão sobre a Lei Seca e esclarece regras para o dia da votação

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp) confirmou oficialmente nesta segunda-feira, 28 de setembro de 2026, que o estado não adotará a Lei Seca durante as eleições deste ano.

A decisão, que impacta diretamente eleitores e comerciantes, foi tomada após uma análise detalhada do histórico recente de votações e do planejamento estratégico das forças de segurança estaduais. O Paraná segue, portanto, o padrão observado em pleitos anteriores, onde a medida restritiva não foi aplicada.

Histórico e planejamento das forças de segurança

Segundo a Secretaria, a última vez que a Lei Seca foi implementada no Paraná ocorreu no ano de 2020. Desde então, as autoridades optaram por manter a normalidade na comercialização de bebidas, baseando-se na avaliação de que o planejamento conjunto das forças de segurança é suficiente para garantir a tranquilidade necessária para o exercício do voto.

Operação especial para o dia do pleito

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro, com as urnas abertas das 8h às 17h, no horário de Brasília. Para assegurar que o processo ocorra sem intercorrências, a Sesp informou que as forças de segurança estão atuando de forma integrada em todo o estado.

O esquema de segurança envolve um planejamento detalhado que abrange tanto os locais de votação quanto a mobilização de equipes nas diversas cidades paranaenses. O objetivo principal é manter a ordem pública e garantir que o cidadão possa votar com segurança, independentemente de restrições de venda de bebidas.

O que define a Lei Seca eleitoral

É importante destacar que a Lei Seca eleitoral não é uma regra automática aplicada em todo o Brasil. Trata-se de uma restrição à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas que depende exclusivamente da decisão das autoridades competentes em cada unidade da federação.

Como cada estado possui autonomia para decidir sobre a aplicação da medida, a ausência de restrição no Paraná reflete uma escolha específica da gestão da segurança pública local para este ciclo eleitoral.

FAQ

1. Haverá Lei Seca no Paraná nas Eleições 2026?

Não. A Secretaria de Estado da Segurança Pública confirmou que não haverá restrição para a venda de bebidas alcoólicas no estado.

2. Quando foi a última vez que a Lei Seca foi aplicada no Paraná?

A última aplicação da medida no estado ocorreu durante as eleições de 2020.

3. A Lei Seca é obrigatória em todo o Brasil?

Não. A restrição não é automática e depende de decisões individuais de cada estado brasileiro.

4. Qual o horário de votação no primeiro turno?

A votação acontece no dia 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

5. Por que o Paraná decidiu não aplicar a restrição?

A decisão considera o histórico dos últimos pleitos realizados sem a medida e o planejamento integrado das forças de segurança para garantir a tranquilidade durante o dia de votação.