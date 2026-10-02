Governo espanhol sofre derrota no Parlamento sobre medidas de habitação

Parlamentares rejeitaram dois decretos emergenciais para enfrentar a crise da habitação; Junts, Partido Popular e Vox votaram contra, diz Agência Estado

O governo progressista da Espanha sofreu uma derrota legislativa em 2 de outubro de 2026, quando o Parlamento rejeitou um pacote de decretos emergenciais destinados a enfrentar a crise de acessibilidade habitacional, informa a Agência Estado, reproduzida pelo CGN.

Votação e principais posicionamentos

Os decretos foram condenados pelo voto contrário do partido separatista catalão Junts, que cumpriu anúncio prévio de oposição, combinado com os votos contra do Partido Popular (centro‑direita) e do Vox (extrema‑direita). A sessão incluiu um debate parlamentar de cinco horas.

Apelo de Sánchez

Ao final do debate, Pedro Sánchez fez um apelo aos legisladores para aprovarem as medidas. Em seu discurso, ele afirmou: “O que está por trás desses decretos é o desejo de instaurar ordem e um senso de humanidade em um mercado que, se não o controlarmos, destruirá nossa sociedade”.

Próximos passos incertos

A reportagem aponta que não está claro qual será o próximo passo do governo. Segundo a Agência Estado, o governo pode trabalhar em nova legislação — a menos que Sánchez decida convocar eleição antecipada, hipótese que gerou especulações na mídia. A Associated Press foi citada ao relatar que o gabinete não respondeu às perguntas sobre esse tema.

Protestos e contexto

Enquanto tramitava a votação, manifestantes marcharam em direção ao Parlamento exigindo medidas de apoio a inquilinos, conforme relatado pela Agência Estado. A rejeição dos decretos ocorre no contexto das preocupações públicas sobre a acessibilidade habitacional na Espanha.