Rússia diz que autorizará exportações parciais de diesel em caso de excedente

Alexander Novak afirmou que o mercado russo de diesel está equilibrado e que exportações serão liberadas parcialmente apenas se houver excesso de estoques, segundo Agência Estado

O vice-primeiro-ministro Alexander Novak declarou em 2 de outubro de 2026, durante sessão plenária no Conselho da Federação, que o mercado russo de diesel está equilibrado e que há abastecimento suficiente. Segundo a Agência Estado, que citou a agência Tass, Novak afirmou que, se houver excesso de produção, a Rússia autorizará parcialmente as exportações.

Novak ressaltou que o governo não pretende acumular excedentes de combustível, pois isso poderia reduzir o refino e a produção de outros derivados. Ainda de acordo com a Agência Estado citando Tass, o Executivo tem adotado medidas para garantir o abastecimento com todos os tipos de produtos petrolíferos.

Como funcionaria a autorização

Conforme relatado pela Agência Estado com base na Tass, Novak indicou que a liberação de volumes para exportação seria parcial e condicionada à existência de excedentes nos estoques domésticos. A matéria não detalha critérios técnicos ou prazos para essa autorização.

Proteção e reativação de refinarias

Segundo a Agência Estado citando Tass, Novak afirmou que autoridades e petroleiras realizaram “esforços significativos” para proteger refinarias, adotando defesas passivas e reforçando as ativas, o que teria reduzido de forma relevante os danos. Ele acrescentou que as empresas aprenderam a reativar unidades mais rapidamente: “Isso nos permite colocar em funcionamento e retirar equipamentos danificados dos reparos com mais rapidez”.

Ataques recentes e situação atual

Novak alertou que a situação permanece “bastante tensa”. De acordo com a Agência Estado, que citou a agência Interfax, ele relatou que “ainda ontem à noite, quatro de nossas refinarias foram atacadas, e conseguimos recapturá-las todas. Nenhum equipamento foi danificado”.