Governo Federal edita 9ª medida provisória com R$ 7,52 bilhões para conter alta nos preços dos combustíveis e frear efeitos da guerra

O governo federal publicou a 9ª medida provisória do ano para subsidiar a importação e produção de combustíveis, visando mitigar os impactos da guerra no Oriente Médio sobre o mercado interno.

Conforme informação divulgada pela Agência Câmara, o Congresso Nacional iniciou a análise da MP 1395/26, que libera um crédito extraordinário de R$ 7,52 bilhões. O objetivo central é conter a volatilidade nos preços da gasolina, do diesel e do querosene de aviação.

Esta é a nona iniciativa do tipo adotada pelo Poder Executivo em 2026. Somados, os recursos destinados a esses subsídios ao longo deste ano alcançam a marca de R$ 43 bilhões, mantendo o foco em proteger o consumidor final e o setor aéreo.

A medida já está em vigor, mas depende da aprovação definitiva dos parlamentares para se tornar lei permanente. A seguir, entenda como esses recursos impactam as contas públicas e o funcionamento do orçamento federal.

Impacto nas contas públicas e na dívida

Embora a abertura de créditos extraordinários não comprometa a meta fiscal de 2026, que prevê um superávit de R$ 34,3 bilhões, o movimento tem desdobramentos para a economia. A meta, vale lembrar, possui margem de flutuação e é considerada cumprida caso o resultado fique em zero.

O governo obtém os recursos necessários para esses subsídios por meio da emissão de novos títulos públicos. Na prática, essa operação eleva o montante da dívida pública brasileira, já que o dinheiro injetado não provém de sobra orçamentária, mas de endividamento para custear o barateamento dos combustíveis.

Tramitação no Congresso Nacional

Como toda medida provisória, a MP 1395/26 precisa seguir um rito rigoroso no Legislativo para ser validada. O texto será submetido primeiramente à Comissão Mista de Orçamento, onde será debatido e poderá sofrer alterações antes de seguir para as votações.

Após essa etapa inicial, a proposta deve ser apreciada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Enquanto isso, o governo mantém a aplicação dos subsídios para evitar que a instabilidade internacional reflita de forma abrupta nos postos de combustíveis.

FAQ – Perguntas e Respostas

Qual o valor total da nova medida provisória? A MP 1395/26 abre um crédito extraordinário de R$ 7,52 bilhões para subsídios aos combustíveis.

Quantas MPs de combustíveis foram editadas em 2026? Esta é a 9ª medida provisória editada pelo governo federal com o objetivo de conter os efeitos da guerra no preço dos derivados de petróleo.

Esses créditos afetam a meta fiscal do ano? Segundo a Agência Câmara, não. Os créditos extraordinários não alteram a meta de superávit de R$ 34,3 bilhões, embora aumentem a dívida pública por meio da emissão de títulos.

O que acontece se a MP não for aprovada? A medida está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para se transformar em lei definitiva e manter sua validade jurídica.

Quais setores são beneficiados pelos subsídios? Os recursos são destinados à importação e produção de gasolina e diesel, além de auxílio específico ao setor aéreo para o querosene de aviação.