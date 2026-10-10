Mega-Sena acumula em R$ 112 milhões

A expectativa cresce entre os apostadores brasileiros para o sorteio da Mega-Sena, que chega neste domingo com um prêmio acumulado de R$ 112 milhões.

O concurso 3.069 promete movimentar as lotéricas de todo o Brasil. A disputa pelo valor milionário ocorre após nenhum apostador acertar as seis dezenas no sorteio anterior, elevando o montante total para esta rodada especial.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o evento oficial será realizado no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. O sorteio está programado para acontecer a partir das 11h, no horário de Brasília.

Como funcionam as apostas

Para quem deseja tentar a sorte, o prazo para registrar os jogos termina às 22h deste sábado. As apostas podem ser realizadas em qualquer unidade das casas lotéricas credenciadas pela Caixa em território nacional ou através da plataforma oficial de apostas pela internet.

O valor da aposta simples, que contempla a escolha de seis números, é de R$ 6. É importante que o apostador esteja atento ao horário limite para garantir que sua participação seja validada no sistema antes do encerramento oficial das apostas para este concurso.

Relembre o último sorteio

No último concurso realizado, os números sorteados foram 07, 10, 39, 40, 43 e 57. Na ocasião, a premiação principal não teve ganhadores, o que resultou na acumulação do prêmio para o valor atual de R$ 112 milhões que será disputado neste domingo.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual o valor do prêmio da Mega-Sena hoje? O prêmio está estimado em R$ 112 milhões para o concurso 3.069.

Até que horas posso apostar? As apostas podem ser feitas até as 22h de sábado, horário de Brasília.

Onde será realizado o sorteio? O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Qual o preço da aposta simples? O valor da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 6.

Quais foram os números do último sorteio? Os números sorteados anteriormente foram 07, 10, 39, 40, 43 e 57.