Acidente entre ônibus e moto deixa mulher ferida no bairro Boa Vista em Curitiba após falha em sinalização

Acidente entre ônibus e moto mobiliza equipes de socorro e deixa motociclista ferida no bairro Boa Vista, em Curitiba, neste domingo

Uma mulher, de 43 anos, ficou ferida após se envolver em uma colisão com um ônibus da linha Cassiopéia na manhã deste domingo (11). O acidente aconteceu no cruzamento da Rua José Merhy com a Rua Deputado Atílio de Almeida Barbosa, na capital paranaense.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar os primeiros Atendimento enquanto a vítima ainda estava na pista. O sargento Schluga, que esteve no local, detalhou a dinâmica da ocorrência.

O oficial relatou que a condutora da motocicleta acabou ultrapassando o cruzamento, mesmo havendo uma placa de sinalização no local. No entanto, a visibilidade da motorista foi prejudicada por uma árvore que encobria a sinalização vertical de parada obrigatória.

Sinalização vertical prejudicada por vegetação

De acordo com o relato do sargento Schluga à fonte, populares que residem na região apontaram que a árvore em frente à placa de pare dificultava a visão de quem trafegava pela via. Embora existisse a indicação de parada escrita no asfalto, a sinalização vertical estava comprometida.

A vítima foi atendida por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). O sargento afirmou que a condutora sofreu apenas lesões leves, incluindo escoriações e contusões decorrentes do impacto com o coletivo.

Encaminhamento médico e registro da ocorrência

Após receber os cuidados emergenciais ainda no local do acidente, a mulher foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Universitário Cajuru para uma avaliação mais detalhada. O estado de saúde da vítima foi considerado estável.

O Boletim de Ocorrência foi registrado pelos policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), que realizaram os procedimentos de praxe. As autoridades locais devem apurar a responsabilidade sobre a manutenção da sinalização viária no trecho.

Perguntas Frequentes sobre o acidente

Qual foi a causa principal do acidente? A colisão ocorreu após a motociclista avançar um cruzamento, sendo que a placa de pare estava obstruída por uma árvore, conforme apontado por testemunhas.

Qual é o estado de saúde da vítima? A mulher de 43 anos sofreu lesões leves, como escoriações e contusões, sendo levada ao Hospital Universitário Cajuru para atendimento.

Onde aconteceu a colisão? O acidente foi registrado no cruzamento da Rua José Merhy com a Rua Deputado Atílio de Almeida Barbosa, no bairro Boa Vista, em Curitiba.

Quem atendeu a ocorrência? O socorro foi realizado pelo Siate e a ocorrência foi registrada pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).

Qual linha de ônibus estava envolvida? O veículo envolvido no acidente pertencia à linha Cassiopéia.