Governo Federal intensifica cerco contra bets e derruba 506 sites de apostas após proibição oficial no Brasil

O governo federal iniciou uma ofensiva rigorosa contra as casas de apostas, conhecidas como bets, derrubando 506 sites após a publicação de uma medida provisória que proibiu a atividade no país na última sexta-feira (25).

A ação é conduzida de forma integrada pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Fazenda. O objetivo principal da força-tarefa é impedir que as plataformas, já banidas, consigam trocar de endereço virtual para retomar as operações ilícitas na internet.

Além da derrubada dos domínios, a fiscalização também alcançou o monitoramento de redes sociais. Grupos em plataformas como o Telegram, que continuam divulgando ativamente as apostas, entraram no radar dos órgãos de controle, conforme informação divulgada pelo veículo Banda B.

Monitoramento cibernético e anúncios irregulares

O Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), ligado ao Ministério da Justiça, ampliou a vigilância sobre o mercado. Durante a varredura, agentes identificaram anúncios de bets em grandes plataformas como Google, Meta e TikTok, muitas vezes utilizando promessas de bônus financeiros para atrair novos usuários.

No Google, o levantamento encontrou 1,9 mil anúncios relacionados ao setor. A pasta informou que não foi possível determinar quais peças publicitárias já estavam ativas antes da medida provisória e quais surgiram após a proibição. Em alguns casos, as empresas utilizavam nomes diferentes das marcas divulgadas para dificultar a identificação.

Atuação no Telegram e estratégias de burla

A força-tarefa também identificou 43 canais e grupos no Telegram dedicados à divulgação de apostas e jogos de cassino, reunindo um total de 212,6 mil membros. Nesses espaços, eram comuns promessas de lucros mensais de até 260% e o uso de supostos robôs para garantir taxas de acerto próximas a até 99,8%.

O governo reforça que continuará acompanhando a internet para identificar novos domínios. Apesar das medidas, um levantamento do site Bet Legal, mantido pela Iron Security, registrou a existência de 440 novos sites de apostas sem registro no Brasil, evidenciando o desafio de conter a oferta irregular.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a proibição das bets

Quantos sites de apostas foram derrubados pelo governo?

Foram retirados do ar 506 sites de apostas após a publicação da medida provisória na sexta-feira (25).

Quais órgãos estão conduzindo a operação?

A ação é conduzida em conjunto pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministério da Fazenda.

A fiscalização também atinge as redes sociais?

Sim, o governo está monitorando anúncios em plataformas como Google, Meta e TikTok, além de canais e grupos no Telegram que promovem apostas.

Qual o prazo para a retirada de propagandas antigas?

A medida provisória estabeleceu um prazo de dez dias para a remoção de anúncios que já estavam em circulação antes da proibição.

O governo ainda encontra novos sites de apostas?

Sim, o monitoramento do Ciberlab continua ativo, e empresas de cibersegurança como a Iron Security seguem identificando novos domínios irregulares criados para driblar as regras.