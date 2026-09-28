Inscrições para o 10º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental encerram na próxima quarta-feira, dia 30

O prazo final para a submissão de trabalhos técnicos e científicos no 10º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, o FBEA, termina na próxima quarta-feira, dia 30.

O evento, que é um dos principais encontros do país sobre o tema, está programado para ocorrer entre os dias 23 e 28 de novembro deste ano, na cidade de Brasília. A iniciativa busca reunir especialistas e interessados para discutir o futuro das práticas sustentáveis no Brasil.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o encontro deste ano adota como tema central a Educação Ambiental pela Vida, reforçando o objetivo de ampliar redes de cooperação e fortalecer as políticas públicas voltadas ao meio ambiente.

Quem pode submeter trabalhos e quais as categorias

O edital de submissão, publicado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), estabelece que podem ser inscritas diversas modalidades de produção acadêmica e prática. Entre elas estão pesquisas científicas, relatos de experiência, projetos educativos e ações comunitárias.

Além disso, são aceitas tecnologias sociais de educação ambiental que cumpram rigorosamente os requisitos técnicos definidos pela organização. É fundamental que os interessados revisem o edital para garantir que suas propostas estejam alinhadas às diretrizes do fórum.

Taxas de inscrição e gratuidade

A participação no 10º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental exige um processo de inscrição realizado exclusivamente via internet. O valor da taxa de inscrição é variável, sendo de R$ 20 para estudantes da educação básica e R$ 70 para profissionais que não atuam como professores.

Por outro lado, o acesso é gratuito para grupos específicos, incluindo professores e estudantes de redes públicas e particulares, povos indígenas, comunidades quilombolas e demais comunidades tradicionais, conforme detalhado nas orientações do evento.

Programação e temas abordados

O fórum contará com uma agenda diversificada, que inclui mesas temáticas, oficinas práticas e uma feira de economia solidária, onde serão comercializados produtos oriundos da agricultura familiar. A programação foi pensada para fomentar a troca de saberes.

Os debates contemplarão temas fundamentais como justiça climática, justiça ambiental, educomunicação informal, lutas populares, além de estratégias de mobilização e controle social. O evento é organizado pelo MMA, Rebea, Ibram/DF, Anppea e UnB.

Perguntas Frequentes

Qual é o prazo final para submeter trabalhos?

As inscrições para quem deseja apresentar trabalhos terminam na próxima quarta-feira, dia 30.

Onde será realizado o 10º FBEA?

O evento ocorrerá em Brasília, no período de 23 a 28 de novembro de 2026.

Quais são os valores das taxas de inscrição?

As taxas variam de R$ 20 para estudantes da educação básica a R$ 70 para profissionais que não sejam professores.

Quem tem direito à inscrição gratuita?

Professores e estudantes da educação básica, além de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, possuem entrada gratuita.

É possível se inscrever após o dia 30?

Sim, as inscrições permanecem abertas até o último dia do fórum para os participantes que não realizarão apresentação de trabalhos.