Esquema de desvio na Receita Federal de Cascavel: funcionários terceirizados são investigados por furto de mercadorias

Investigação revela esquema de desvio de mercadorias apreendidas na Receita Federal de Cascavel envolvendo funcionários terceirizados

Uma ação coordenada de desvio de produtos sob custódia da Receita Federal em Cascavel, no Paraná, foi desarticulada pela Polícia Federal nesta terça-feira (22). A operação, denominada Impacto Moral, resultou no afastamento de quatro funcionários terceirizados que atuavam no depósito oficial do órgão.

As investigações tiveram início após uma apuração interna identificar que diversos itens, apreendidos originalmente em operações de fiscalização de fronteira, não estavam sendo devidamente contabilizados nos registros fiscais e administrativos da instituição.

Conforme informações divulgadas pelo veículo Banda B, o grupo utilizava sua posição estratégica para realizar as subtrações de forma sistemática dentro do prédio público.

Como funcionava o esquema de desvio

Segundo a Polícia Federal, a atuação dos investigados era dividida em duas etapas distintas para evitar que a falta dos produtos fosse percebida pelos sistemas de controle da Receita Federal.

Dois conferentes eram responsáveis por omitir o registro de itens de alto valor nos autos de apreensão. Na sequência, dois vigilantes da equipe de segurança privada realizavam a retirada física dos produtos do depósito.

Prejuízo milionário e prisões em flagrante

O impacto financeiro causado pela ação criminosa é significativo. De acordo com os investigadores, apenas em uma das ocorrências monitoradas, o valor das mercadorias subtraídas pelo grupo alcançou a marca de aproximadamente R$ 230 mil.

A 1ª Vara Federal de Ponta Grossa determinou o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão. Durante a operação em Cascavel, os agentes também efetuaram a prisão em flagrante de duas pessoas por posse irregular de arma de fogo.

Próximos passos da investigação

Após a apreensão de materiais e a condução dos envolvidos, a Delegacia da Polícia Federal de Cascavel deu continuidade aos procedimentos de polícia judiciária para aprofundar as provas colhidas.

Os quatro investigados deverão responder criminalmente pelos delitos de associação criminosa, peculato e descaminho, conforme relatado pela fonte consultada.

Perguntas frequentes (FAQ)

Quantos funcionários foram afastados? Quatro funcionários terceirizados foram afastados de suas funções devido à suspeita de envolvimento no esquema.

Qual era o prejuízo estimado? Em apenas uma das ocorrências monitoradas pela polícia, o valor dos itens desviados somou aproximadamente R$ 230 mil.

Quais crimes os investigados podem responder? Os envolvidos responderão por associação criminosa, peculato e descaminho.

Como os produtos eram retirados do depósito? O desvio era feito por conferentes, que omitiam o registro dos itens, e por vigilantes, que retiravam os produtos do local.

Houve prisões além do afastamento? Sim, duas pessoas foram presas em flagrante durante o cumprimento dos mandados, por posse irregular de arma de fogo.