Ponte sobre o Rio Paraguai ganha nome de ex-prefeito Heitor Miranda dos Santos para marcar integração regional

A nova denominação oficial da ponte sobre o Rio Paraguai, localizada em Porto Murtinho, presta uma homenagem histórica ao ex-prefeito Heitor Miranda dos Santos.

O trecho brasileiro da ponte que conecta a cidade de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai, foi oficialmente nomeado como Ponte Heitor Miranda dos Santos. A medida busca honrar o legado do ex-prefeito, falecido em 2022 aos 69 anos, que governou o município entre 2013 e 2016.

A oficialização do nome foi estabelecida pela Lei 15.507, de 2026, publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 22 de setembro. A decisão reconhece o papel de liderança que o político exerceu ao defender, desde a década de 1980, a integração física e econômica entre o Brasil e o país vizinho.

Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, a obra é uma peça central na logística da Rota Bioceânica, projeto que visa ampliar a circulação de bens, serviços e pessoas na região, fortalecendo a conectividade entre os países do Cone Sul.

Impacto logístico da Rota Bioceânica

Durante a tramitação do projeto de lei, o Senado Nelsinho Trad (PSD-MS), que atuou como relator da proposta, destacou os ganhos operacionais que a ponte trará para o escoamento de mercadorias. O parlamentar ressaltou que a estrutura será um divisor de águas para a competitividade logística da região.

O Senado afirmou que, através desse traçado, haverá uma economia de 14 dias de viagem e a redução de 8 mil quilômetros marítimos. Além disso, a expectativa é de uma redução de até 40% no frete dos produtos que saírem do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile com destino ao continente asiático.

O legado de Heitor Miranda dos Santos

A escolha do nome de Heitor Miranda dos Santos para a ponte não foi aleatória. Segundo o relator do projeto, o ex-prefeito foi um dos maiores entusiastas da integração fronteiriça. Ele acreditava que o estreitamento das relações com o Paraguai seria o principal motor para o desenvolvimento econômico de Porto Murtinho.

A homenagem perpetua a visão de um gestor que, décadas atrás, já enxergava o potencial estratégico que a Rota Bioceânica representa hoje para o comércio exterior brasileiro. A estrutura física da ponte agora carrega o nome de quem dedicou parte de sua trajetória política a essa causa.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quem foi Heitor Miranda dos Santos?

Foi ex-prefeito de Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, entre 2013 e 2016, tendo falecido em 2022 aos 69 anos.

Qual a importância da ponte para a Rota Bioceânica?

A ponte facilita o transporte de cargas entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, reduzindo distâncias marítimas e o custo do frete para o mercado asiático.

Qual foi a lei que oficializou o nome da ponte?

A denominação foi estabelecida pela Lei 15.507, de 2026, publicada no Diário Oficial da União em 22 de setembro de 2026.

Quais países são conectados por esta ponte?

A ponte faz a ligação direta entre Porto Murtinho, no Brasil, e Carmelo Peralta, no Paraguai.